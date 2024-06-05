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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara akla ziyan tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu her geçen yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Maltepe'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde şoför ve yolcular arasında klima krizi yaşandı. Yolcular ve otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışmada şoför, yolculara "İnin arkadaşlar çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşanan o gerilim anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.06.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 19:25
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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu vatandaşları, adeta illallah ettirdi.

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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

ŞOFÖR VE YOLCULAR ARASINDA KLİMA KRİZİ
Son olarak Maltepe'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde şoför ve yolcular arasında klima krizi yaşandı.

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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

Olay, dün saat 16.00 saatlerinde Maltepe Kadıköy istikametindeki 500 T hatlı İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, yolcular, otobüsün havasız olması ve hava sıcaklığının yüksek olması sebebiyle otobüs şoförüne klimayı açmasını söyledi.

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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

Bunun üzerine sinirlenen otobüs şoförü, klimaların açık olduğunu fakat yetersiz olduğunu belirtti. Kısa sürede yolcular ve otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışma iyice kızıştı.

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İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

"İNİN ARKADAŞLAR ÇALIŞMIYORUZ"
Sinirlerine hakim olamayan şoför, yolculara, "İnin arkadaşlar çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı.