İETT’de klima krizi! Otobüs şoföründen yolculara akla ziyan tepki: “İnin arkadaşlar çalışmıyoruz”

İstanbul'da toplu ulaşım sorunu her geçen yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak Maltepe'de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde şoför ve yolcular arasında klima krizi yaşandı. Yolcular ve otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışmada şoför, yolculara "İnin arkadaşlar çalışmıyoruz" ifadelerini kullandı. Yaşanan o gerilim anları saniye saniye kameralara yansıdı.