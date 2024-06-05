Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisini gören şaşırdı! 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya'dan sonra...

Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Sümeyye Aydoğan gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Çağatay Ulusoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla gündem oluyor. 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir' gibi dizilerle de hafızalara kazınan yakışıklı oyuncunun eski aşkları merak edildi. Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'dan sonra bakın hangi oyuncuyla sevgiliymiş...