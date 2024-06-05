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Çağatay Ulusoy'un eski sevgilisini gören şaşırdı! 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya'dan sonra...

Onur Saylak, Erdal Özyağcılar ve Sümeyye Aydoğan gibi başarılı oyuncularla kamera karşısına geçen Çağatay Ulusoy, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıklıkla gündem oluyor. 'Adını Feriha Koydum', 'Medcezir' gibi dizilerle de hafızalara kazınan yakışıklı oyuncunun eski aşkları merak edildi. Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya'dan sonra bakın hangi oyuncuyla sevgiliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 17:03
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Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisini gören şaşırdı! Sadece 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya’dan sonra...

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisini gören şaşırdı! Sadece 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya’dan sonra...

Ulusoy, özellikle eski sevgilileriyle gündeme geldi. Bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan oyuncu, daha sonra gönlünü başka bir ünlüye kaptırmıştı.

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Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisini gören şaşırdı! Sadece 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya’dan sonra...

Hatta güzel oyuncu şimdilerde ünlü dizinin başrolündeymiş.

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Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisini gören şaşırdı! Sadece 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya’dan sonra...

İşte Çağatay Ulusoy başta olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Çağatay Ulusoy’un eski sevgilisini gören şaşırdı! Sadece 7 yıl sürmüştü! Serenay Sarıkaya’dan sonra...

MERT YAZICIOĞLU