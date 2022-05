Sayın Cumhurbaşkanımız "Benim için Miçotakis diye birisi yok" dedi ya, bunlara dert oldu.En aklıevvelleri, "Biden için de aynı şeyi söyleyebilir misin?" dedi, iyi mi?Öncelikle,'ın neden öyle söylediğini kısacahatırlatalım:Yunanistan Başbakanı, Başkan Erdoğan'la Türkiye'de yaptığı görüşmenin beklediğinden çok daha olumlu geçtiğini söylemiş, Yunan medyası da bu görüşmeyişeklinde vermişti. Lakin hemen akabinde ABD'yi ziyaret eden Miçotakis ikiyüzlülüğünü kanıtlarcasına, Türkiye'ye F-16'lar verilmesin diye ABD'ye adeta yalvarmıştı. Hülasa, ABD'deki tavrı Türkiye ziyaretindeki tavrını iptal etmişti.Başkan Erdoğan da kendini mahut şekilde iptal eden Miçotakis'in gözündeki yerini belirtmiş oldu.Fakat dediğim gibi muhalif güruha dert oldu. Lafa bak: "Biden için de aynı şeyi söyleyebilir misin?"Bunun, "Yunanistan bize saldırırsa denize dökeriz" denildiğinde, "ABD'yi de denize dökeriz diyebilir misin?" demekten farkı ne?

***

Varsayalım, Yunanistan Türkiye'ye saldırdı ve biz de bu saldırıyı püskürttük, o vakit bu kafa ne diyecek?"Yunanistan'ı yenmek kolay, ABD'yi yenin de görelim!" mi diyecek?'yı püskürtsek "'yi de püskürt de görelim", İngiltere'yi püskürtsek "'yı da püskürt de görelim" diyebilecek kafa bu!İnsanın "Oğlum siz kimden yanasınız la?" diyesi geliyor.Bu garabet kafa her daim böyle!, Davos'ta'eçektiğinde dederdi bunları almış, peşi sıra arzı endametmişlerdi. Biri Çin, diğeri Rusya, ötekiABD başkanının adını vererek, "Yiyorsabunlara da 'One minute' desene!" yollulakırdılar ediyorlardı.İçlerinde en kültürlülerinden biri olan eski Yargıtay Başkanıda FETÖ'nün Samanyolu kanalında, "Çok bilgili, çok kültürlü" diyerek'i göklere çıkartırken,'ı "One minute" çıkışından dolayı "Cahil, kültürsüz..." demeye getirerek aşağılamaya çalışmıştı.O vakit söylemiştim, yineleyeyim:Binlerce Peres yan yana gelse "Varoluşçu felsefenin" öncü ismi, "Sein und Zeit"in müellifi'in bilgi ve kültürüne erişemez. Fakat Heidegger'e" demedi. Tam aksine, Nazileri destekledi. Nazilere "Eine minute" veyadiyebilmek bilgili ve kültürlü olmayı değil "adam" olmayı gerektirir.Yazık, bir türlü adam olmayı beceremiyorlar!"Dünya 5'ten büyüktür" dediğinde de bunlara felaket dert olmuştu. Sanki dersin, BM'de veto hakkı olan ülkelerden biri bunların dedesinindi.O derece rahatsız olmuşlardı ki, "Dünya 1'den de büyüktür" diyerek aklı sıra "rövanş" almaya çalışanlar bile oldu.En son olarak da, Sayın Erdoğan NATO üyeliği dolayımında terörü destekleyen İsveç-Finlandiya'ya vurdu, sesi bunların'lerinden geldi.Sayın Bahçeli de "Gerekirse çıkarız..." diyerek NATO'ya vurdu, sesi'ndan geldi.Nasıl mı?Tıpkı "Biden için de aynı şeyi söyleyebilir misin?" diyenler gibi.Hayır hayır, "İktidar değilsin, sırtında yumurta küfesi yok, madem öyle NATO'dan çıkma teklifini Meclis'e sen getir!" demeyeceğim.NATO'dan çıkmayı desteklemesi şöyle dursun, Mehmetçiğe kurşun sıkan teröristlere NATO'nun patronunun neden binlerce TIR silah yardımı yaptığını bir kez sorsun kâfi?