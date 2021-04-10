Ne zamanki Gladyo'yla savaş başladı MHP Genel Başkanıve Vatan Partisi Genel Başkanıkıyasıya muhalefet yapmaktan vazgeçti.ve AK Parti'yledediler, bedelini de ödediler.Bahçeli'ye stepne ve koltuk değneği diye hakaret ettiler. Müstekreh karikatürlerle çemkirdiler. İstediklerini elde edemeyince de partisini böldüler.Şayet7 Haziran seçimleri ardındanvekâletiyle'ninyollu teklifini kabul etseydi partisini bölen "eşhas" tarafından "kahraman" ilan edilecek, İYİ Partili profesyoneller de ikbal için peşinde dolanacaktı...mi?AK Parti döneminde onca yıl mahpus damında yatmış olmanın hıncıyla tavır alacağını, yani Gladyo'ya karşı savaşı görmeyecek kadarnefretiyle gözlerinin kör olacağını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Hayal kırıklığı da çok geçmeden öfke ve nefrete dönüştü.gibi lakırdılara maruz kaldı.Mehmetçiğin teröre karşı verdiği mücadeleyediyerek aşağılamaya çalışan bozguncuları deşifre ederek,dediği için korkunç bir "mahalle baskısına" maruz kaldı.İşin garibi...'a düşmanlık yapmadığı için AKP'liler bile eski defterleri açarak kriminalize etmeye çalıştılar.Şuracığa minik bir parantez açalım:fakire aittir. Tarif tasnifiyapanındır. Bundan 8 yıl mukaddem şöyletanımlamıştım:. Zaten bunların birçoğu ayrıldı. Ayrılmayanlar da nemalanmaya devam eden sinsi fırsatçılardır. Nokta. Parantezi kapattık.

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Peki dün kıyasıya muhalefet yapanvemüstevli kuşatmasına karşıErdoğan'ın yanında yer alırken, dün Erdoğan'ınsayesinde cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanolanlar ne yaptı, ne yapıyor?sırf eşi başörtülü diye cumhurbaşkanı olmasını engellemeye çalışanolacaktı.O kadar "başkalaştı" ki,bile dedi.Sizin anlayacağınız, Cumhurbaşkanlığına aday oldu diye nerdeyse bu ülkede darbe olacağını unutarak, "darbe dinamiğine" gerekçe üretti.Eski bakanlardaniçin bilmem kelime yakmaya değer mi?'ün desteklediğini söylemek yeter herhalde.Malumunuz, bir devar.40 yıl siyasi mücadele verdi, onunkadar uzun süre başbakanlık yapamadı.diyordu, şimdi demediğinibırakmıyor.Ortak özellikleri, Kılıçdaroğlu'nunsözüne mazhar olmaları. Pardon, müstahak mı deseydim?

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"İhanetten" daha korkuncu yoktur.buna nasıl sabrediyor bilemiyorum.Zor, çok zor. Allah güç, kuvvet versin...Ben kendi payıma asla sabredemezdim. Zaten bu yazıyı da daha fazla sabredemediğim için yazdım. Kaldı ki bizimkisi "ihanete" uğramak falan da değil.Anlatayım:'nın münasebetsiz Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'adeyince AK Parti'den ayrılıpBabacan'ın partisine geçenadlı şahıs şöyle bir tweet attı: "TDK sözlüğüne görediktatör bütün siyasi yetkileri kendinde toplamışbulunan zorba kimseye denir. İki nitelik de fazlasıylavar. Yokmuş gibi mi yapalım? Aksini iddiaettirmek de diktatörlüğün teyididir. Yoksa sadeceİtalyan Başbakanı söyleyince mi rahatsız oluyorsunuz?"Bakalım budostları nediyecek?Zira, Başkan Erdoğan'ın casus olarak nitelendirdiği birini "aktivist" tesmiye ederek arkaladığı içinve ben eleştirmiştik de demediklerini bırakmamışlardı.AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan bu şahıs ayrılma nedenini,şeklinde açıkladığında, "Peki sen 3 dönem çocuklarının yüzüne nasıl baktın, halen milletvekili maaşını çocuklarının kursağından nasıl geçiriyorsun, madem öyle milletvekilliğinden de istifa etsene..." demiştim.Gelgelelim, AK Parti'de aktif görev yapmaya devam eden o dostları susmuştu.Onlara dademeye getirmesine rağmensusmalarına bir anlam verememiştim.'a, yani liderlerine "diktatör" diyen bu adama bakalım ne diyecekler?