OSMAN İMECE

Son dönemlerde Türkiye'nin dört bir yanında sokak köpeklerinin sebep olduğu olaylar, toplumda ciddi bir endişe ve korkuya yol açıyor.

Başkent Ankara'da köpeklerin yoldan geçenlere saldırması, Hakkari'de ise bir çocuğun köpekler tarafından vahşi şekilde katledilmesi, bu sorunun artık görmezden gelinemeyecek bir boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Sokak köpekleri, maalesef sadece insanlara fiziksel zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda toplumun psikolojik sağlığını da tehdit ediyor. Bu durum, acilen etkili ve kalıcı çözümler üretilmesini zorunlu kılıyor.

İnsan Hayatı Tehlikede!

Sokak köpekleri, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Son olaylarda, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocukların ciddi yaralar aldığı, hatta ölümle sonuçlanan vakaların yaşandığını üzülerek görüyoruz. Bu saldırılar, sadece fiziksel yaralanmalara değil, aynı zamanda travmatik etkilere de yol açıyor. Aileler, çocuklarını sokaklarda özgürce oynatamaz hale geldi.

Özellikle kırsal bölgelerde ve şehirlerin kenar mahallelerinde, sokak köpeklerinin kontrolsüz bir şekilde dolaşması, insanların günlük hayatını kabusa çeviriyor.

Daha iki gün önce gözlerimin önünde bir saldırı oldu.

Yolda yürüyen çocuğa bir köpek saldırmak üzereydi ki ben yetiştim. Köpek bana saldırmaya çalıştı. Bir şekilde sakinliğimi koruyarak engel oldum. Çocuk ise o kadar çok korkmuştu ki korkuyla caddeden diğer caddeye fırladı. Yoldan geçen aracın çocuğa çarpması an meselesiydi. Çocuk köpekten kendini kurtarmak isterken kazaya kurban gidebilirdi. Bunun örnekleri çok fazla maalesef!

Çözüm Şart… Sokaklarda sahipsiz hayvan olmamalı, kalmamalı!

Belediyelerin Bütçesi Artık Belli!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği", belediyelerin sokak hayvanları için ayırması gereken bütçeyi ve harcamaları netleştirdi. Bu tebliğe göre, belediyeler hayvan barınakları kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara bakmak için bütçelerinden belirli bir oranda kaynak ayırmak zorunda. Ancak, bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı konusunda ciddi şüpheler var. Ayrılan ödeneklerin başka amaçlar için kullanılamayacak.

Peki, sahipsiz sokak hayvanlarının sokaklardan temizlenmesi için bütçenin belirlenmesi yeterli mi?

Elbette hayır.

Rehabilitasyon ve barınakların iyileştirilmesi şart.

Kısırlaştırma ve aşılama çalışmaları düzenli yapılmalı.

Sahiplendirme ile de sorun önemli ölçüde çözülebilir.

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Sokak köpekleri sorunu, sadece hayvan hakları meselesi değil, aynı zamanda insan sağlığı ve güvenliği meselesi. Bu sorunun çözümü için, hem hayvanların refahını hem de toplumun güvenliğini gözeten dengeli bir yaklaşım benimsenmeli. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, bu sorunun çözümü için el birliğiyle çalışmalı. Unutulmamalıdır ki, insanların güvenliği sağlanmadan, hayvanların refahından söz etmek mümkün değildir. Bu nedenle, acil ve etkili adımlar atılarak, sokak köpekleri sorunu bir an önce çözülmeli.