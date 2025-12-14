Ezeli rekabette 105. randevu: Trabzonspor–Beşiktaş derbisine geri sayım

REKABETTE FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da oynanan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te ise 4-0'lık galibiyetler elde etti.