Ezeli rekabette 105. randevu: Trabzonspor–Beşiktaş derbisine geri sayım

Trabzonspor–Beşiktaş derbisi, 13 Aralık Pazar günü Papara Park'ta bir kez daha futbolseverlerin karşısına çıkacak. Süper Lig tarihinde 105. kez karşı karşıya gelecek iki ekip arasında, güncel puan tablosunda 9 puanlık fark bulunuyor. Ligde Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar ise kötü gidişata derbide dur diyerek moral bulmak istiyor. Bu dev karşılaşma öncesinde iki takımın güncel istatistikleri, form durumları ve merak edilen tüm detayları haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2025 00:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:21
Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, futbolseverlerin merakla beklediği dev bir karşılaşmaya sahne olacak.

Ligin iki köklü kulübü Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta kritik bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor dikkat çekiyor.

Bordo-mavililer bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ise aynı periyotta 25 puanla 5. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 105. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 104 lig maçında Beşiktaş 39, Trabzonspor 37 galibiyet aldı. 28 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda 147 gol kaydederken, bordo-mavililer 119 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar Trabzon'da 51 lig maçında karşılaştı. Bordo-mavililer bu maçların 24'ünü kazanırken, Beşiktaş 15 galibiyet elde etti.

12 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 72, Beşiktaş 62 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan lig maçı 1-1 berabere tamamlandı.

REKABETTE FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da oynanan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te ise 4-0'lık galibiyetler elde etti.

Trabzonspor'un Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyeti ise 11 Mart 1997'de Başbakanlık Kupası'nda Ankara'da oynanan maçta 4-0'lık skorla geldi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Edin Visca ve Rayyan Baniya, kart cezalıları Paul Onuachu ile Wagner Pina, cezalı Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesinde yer almayan Nwakaeme, derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Jota Silva, Cengiz Ünder ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Jonas Svensson ve Rafa Silva, Trabzonspor karşılaşmasının kamp kadrosunda yer almadı.