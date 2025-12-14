14 Aralık 2025, Pazar
Ezeli rekabette 105. randevu: Trabzonspor–Beşiktaş derbisine geri sayım
Trabzonspor–Beşiktaş derbisi, 13 Aralık Pazar günü Papara Park'ta bir kez daha futbolseverlerin karşısına çıkacak. Süper Lig tarihinde 105. kez karşı karşıya gelecek iki ekip arasında, güncel puan tablosunda 9 puanlık fark bulunuyor. Ligde Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar ise kötü gidişata derbide dur diyerek moral bulmak istiyor. Bu dev karşılaşma öncesinde iki takımın güncel istatistikleri, form durumları ve merak edilen tüm detayları haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2025 00:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 00:21