TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı! Otellerde yangın riskine sıkı denetim!

İŞLETME RUHSATI

Kartalkaya olayında olduğu gibi bazı durumlarda kamu kurumları arasında denetimde kopukluklar oluşuyor. Kurumlar "Bu bizim sorumluluk alanımızda değil" diyebiliyor. Raporda yargın konusundaki sorumluluk için "İşletme ruhsatını kim veriyorsa sorumluluk da onda olmalı" denilecek.