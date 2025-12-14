Viral Galeri Viral Tıkla TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı! Otellerde yangın riskine sıkı denetim!

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin TBMM'de kurulan araştırma komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu hazırladı. Raporda, Otel, fabrika, işyeri gibi tüm binalarda 2 ila 4 yılda bir periyodik yangın denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi en önemli öneri olarak öne çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 07:56
Bolu Kartalkaya Grand Otel yangınının hemen ardından TBMM hem olayı araştırmak hem de bundan sonra büyük facialar yaşanmasının önüne geçecek önerilerde bulunmak için araştırma komisyonu kurdu. Komisyon taslak raporunu hazırladı.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Rapor komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Rapor daha sonra da Genel Kurul gündemine gelecek.

Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunun öneriler bölümünde şunlar yer aldı:

PERİYODİK BAKIM

Otel, fabrika, işyeri gibi tüm binalarda 2-4 yıllık aralarla periyodik yangın denetimi yapılsın. Bu konuda itfaiyeler ya da özel kuruluşlara yetki verilsin.

Denetimin hangi aralıklarla yapılacağını binanın kullanım şekli belirleyecek. Rafineri gibi yüksek riskli yerler daha sık, riski düşük yerler ise daha uzun sürelerde denetlenecek. Yüksek riskli yerlerin denetimleri özel şirketler yerine kamu tarafından yapılacak.

İŞLETME RUHSATI

Kartalkaya olayında olduğu gibi bazı durumlarda kamu kurumları arasında denetimde kopukluklar oluşuyor. Kurumlar "Bu bizim sorumluluk alanımızda değil" diyebiliyor. Raporda yargın konusundaki sorumluluk için "İşletme ruhsatını kim veriyorsa sorumluluk da onda olmalı" denilecek.

