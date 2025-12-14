Viral
Galeri
Viral Tıkla
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı! Otellerde yangın riskine sıkı denetim!
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu taslak raporunu hazırladı! Otellerde yangın riskine sıkı denetim!
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin TBMM'de kurulan araştırma komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu hazırladı. Raporda, Otel, fabrika, işyeri gibi tüm binalarda 2 ila 4 yılda bir periyodik yangın denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi en önemli öneri olarak öne çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 07:56