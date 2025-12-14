Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Köy ve kırsalda yaşayanlar dikkat

Örneğin bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.