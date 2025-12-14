Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Köy ve kırsalda yaşayanlar dikkat
Elektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Yıllık tüketim kademesi 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülecek. Aylık ortalama 333 kilovatsaat, yani yaklaşık 984 TL'lik tüketimi aşan konut aboneleri ise 1 Ocak'tan itibaren üst kademeye geçerek kamu desteğinden yararlanamayacak.
