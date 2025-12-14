Viral Galeri Viral Tıkla Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Köy ve kırsalda yaşayanlar dikkat

Elektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Yıllık tüketim kademesi 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülecek. Aylık ortalama 333 kilovatsaat, yani yaklaşık 984 TL'lik tüketimi aşan konut aboneleri ise 1 Ocak'tan itibaren üst kademeye geçerek kamu desteğinden yararlanamayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 06:29
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek.

Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak.

2.5 MİLYON KİŞİ
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Etkilenecek hanelerin gerçek maliyetlerle karşılaşacağı üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin enerjinin gerçek maliyetini ödeyeceği dönem başlayacak.

Sistemden 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonu etkilenecekken, hanelerin elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek.

Örneğin bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.

