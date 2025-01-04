Terörsüz Türkiye, Türk- Kürt kardeşliği, iç cephenin sağlamlığı... Yeni dönemin referans noktaları bu üç başlık etrafında şekillenecek. Tabii bir de yeni paradigmanın ölçüsünün ne olacağı meselesi var. Eğer ölçü, DEM Parti siyasi görüşme heyetine dahil olan'ün dediği gibiyse umutlu olmak için nedenlerimiz var demektir! Ne diyor Türk?Ahmet Türk demişken... Devletin ilginç bir mekanizma olduğunu, zamanın ruhunu gözettiğini ama geleceği önden yaşadığını söyleyebiliriz. Bu nedenledir ki Ahmet Türk'e Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan el çektiren devlet, aynı zamanda Urfa'daki bir kan davasını bitirme veya teröre son verme misyonu da yükleyebiliyor! Kinde Ahmet Türk ve arkadaşları,mealinde mesaj vermişlerdi.Bu güncel açıklamaları, 12 Ağustos 2005'te'ınDiyarbakır'da yaptığı konuşmayla ve22 Ekim 2024'teki terör örgütünü lağvettirme inisiyatifiyle birlikte değerlendirecek olursak...Erdoğan'ın 20 yıl önceki yaklaşımı, değerini bugün de korumakla kalmıyor, kitlesel kaygıları giderecek netlikle bir çerçeve de çiziyor:...Mutlak Türkiye partisi kimliği ve şimdiye dek ortaya koyduğu irade ile AK Parti,Yüksek milli beka hassasiyeti ve bu noktadaki kararlılığı ile MHP,Cumhuriyetin kurucu partisi olduğu söylemi ile CHP...Terörün kesin olarak sona erdirildiği, bölücülüğün tarihe gömüldüğü, siyaset kanallarının meşruiyet zemininde ardına kadar açıldığı dönemi eş zamanlı olarak sahiplenirse, merkezinde Meclis'in olduğu bu süreç, TBMM'de temsil edilen partilerce açık ve şeffaf yürütülebilirse...Tüm engellere, engellemelere, dirençlere, yabancı tezgâhlarına, hatta provokasyonlara rağmen özlemini duyduğumuz Türkiye Yüzyılı'nı yaşayabiliriz.Elbette makul itirazlar, demokratik karşı çıkışlar, yer yer tepkiler de ortaya konacaktır. Burada da esas olanMilletin gönlünü alarak siyaset yapmak varken, milletin canını alarak siyasete ve demokrasiye kastedenler arasındaki fark, 2025 yılından itibaren pek çok değişimin habercisi olacaktır....Müteyakkız ama pozitif olmalı, duyguları yönetip aklın galip gelmesini sağlamalıyız. Zira tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturunu koruyup yeniden anlamlandırmak kalıcı ortak paydamızdır!