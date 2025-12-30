30 Aralık 2025, Salı
30.12.2025, Salı
Aradan 15 gün geçti, hala spekülasyon malzemesi yapılıyor. Konuya bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sansasyonel biçimde müdahil oldu. Kanımca, kendisine fısıldanan genel geçer bilgileri, gerçek olaya uyarlamaya çalıştı, yanıldı! Yetmedi, yerli savunma sanayiini, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Cumhurbaşkanımızı zafiyet içinde göstermeye kalkıştı. Haliyle büyük bir gafa imza atmakla kalmadı, siyaset yapma tarzı itibarıyla da "gayrimilli" çizgiye düştü!
Dilerseniz, o hadiseyi Türkiye'nin askeri kapasitesi, angajman kuralları ve NATO bağlamında tekrar açıklayalım...
15 Aralık 2025, akşam saatlerinde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir drone, milli radarlarımız tarafından tespit ediliyor. Esasen bu, bir insansız hava aracı (İHA) standardında da değil. 50 santimetrelik, kontrolden çıkmış küçük bir drone. Hava cismi radarda göründüğü andan itibaren iki süreç aynı anda işletiliyor...
1- Genelkurmay Başkanı haberdar ediliyor.
2- Tespit, takip, teşhis, imha prosedürü işletiliyor.
Cumhurbaşkanımız, elbette Ordumuzun başkomutanı. Ancak, "drone"un düşürülmesine yönelik Cumhurbaşkanımızdan saatlerce (!) talimat beklendiği iddiası gerçeği yansıtmıyor! Angajman kuralları gereği, Genelkurmay Başkanı Org. Selçuk Bayraktaroğlu, başıboş seyreden bu drone için "Düşürülsün" emri veriyor. Derhal Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i bilgilendiriyor. Hatta, benzeri durumlarda, tehdit değerlendirmesine göre ikinci bir emir beklenmeksizin gereğinin yapılmasını da talimatlandırıyor!
Sonrası zaten biliniyor. Malum hava taşıtı zaman zaman çok alçak irtifadan uçuyor. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından takip altında tutuluyor. Meskun mahallere yönelik riskler gözetiliyor. Ve nihayet, özel donanımlı, İncirlik'ten kalkan F-16'lar tarafından düşürülüyor. Küçük bir drone olduğu için parçaları hâlâ kırsal alanda aranıyor!

***

Gelelim, Özel'in NATO iddiasına...
Bunu yorumlamak için NATO hava sahasının güvenliğinin nasıl sağlandığını ve koordinasyon biçimini bilmek gerekiyor.
Burada, Almanya'daki Ramstein Üssü stratejik merkez olarak ön plana çıkıyor. NATO'nun tüm hava operasyonlarından sorumlu en üst komutanlığı Ramstein'da bulunuyor.
Ramstein, NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi açısından da kritik nokta olarak biliniyor. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi (Combined Air Operations Center) rolüyle, NATO hava sahası savunmasında ortak gözetleme, izleme ve müdahale planlaması yapıyor. Yani, Ramstein "emir mimarisini" kuruyor.
Özel'in gündeme getirdiği Madrid'deki Torrejón Üssü ise NATO'nun entegre hava savunma operasyonlarında komuta fonksiyonunu icra ediyor.
NATO'nun Eskişehir ile iş birliği ise özgün şartlar içeriyor.
Eskişehir'de, NATO'ya entegre çalışan Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi, Türk Hava Kuvvetleri komutasında görev yapıyor. Lakin kriz veya savaş hâlinde NATO'ya tahsis edilebiliyor.
Böylece, NATO alarm ilan ettiğinde,
Ramstein, beyin olarak tüm sistemi harekete geçiriyor,
Torrejón, stratejik komutayı yürütüyor
Eskişehir de operasyonel hava harekâtını sahaya uyguluyor.
Özetle...
Türk hava sahası, aynı zamanda NATO hava sahası olduğu için, sistem entegre çalışıyor. Görevli komuta merkezleri tabii ki aralarında bilgi paylaşıyor. Lakin, drone İspanya'dan belirlenmiş, Türk F-16'larının kalkışını Madrid'deki NATO karargahı sağlamış vs. vs...
Bunlar, "mış, miş"ten ibaret! Siz, Başkomutana ve TSK'ya güvenmeye devam edin...
NOT: Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. En deneyimli emniyet mensuplarımızın, teröristlerin kıstırıldığı eve operasyon düzenlenirken nasıl şehit düştüğünün de araştırılmasını temenni ediyorum!
