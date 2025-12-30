Aradan 15 gün geçti, hala spekülasyon malzemesi yapılıyor. Konuya bu kez CHP Genel Başkanıde sansasyonel biçimde müdahil oldu. Kanımca, kendisine fısıldanan genel geçer bilgileri, gerçek olaya uyarlamaya çalıştı, yanıldı! Yetmedi, yerli savunma sanayiini, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Cumhurbaşkanımızı zafiyet içinde göstermeye kalkıştı. Haliyle büyük bir gafa imza atmakla kalmadı, siyaset yapma tarzı itibarıyla daçizgiye düştü!Dilerseniz, o hadiseyi Türkiye'nin askeri kapasitesi, angajman kuralları ve NATO bağlamında tekrar açıklayalım...15 Aralık 2025, akşam saatlerinde Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir drone, milli radarlarımız tarafından tespit ediliyor. Esasen bu, bir insansız hava aracı (İHA) standardında da değil. 50 santimetrelik, kontrolden çıkmış küçük bir drone. Hava cismi radarda göründüğü andan itibaren iki süreç aynı anda işletiliyor...Genelkurmay Başkanı haberdar ediliyor.Tespit, takip, teşhis, imha prosedürü işletiliyor.Cumhurbaşkanımız, elbette Ordumuzun başkomutanı. Ancak, "drone"un düşürülmesine yönelik Cumhurbaşkanımızdan saatlerce (!) talimat beklendiği iddiası gerçeği yansıtmıyor! Angajman kuralları gereği, Genelkurmay Başkanıbaşıboş seyreden bu drone içinemri veriyor. Derhal'i bilgilendiriyor. Hatta, benzeri durumlarda, tehdit değerlendirmesine göre ikinci bir emir beklenmeksizin gereğinin yapılmasını da talimatlandırıyor!Sonrası zaten biliniyor. Malum hava taşıtı zaman zaman çok alçak irtifadan uçuyor. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından takip altında tutuluyor. Meskun mahallere yönelik riskler gözetiliyor. Ve nihayet, özel donanımlı, İncirlik'ten kalkan F-16'lar tarafından düşürülüyor. Küçük bir drone olduğu için parçaları hâlâ kırsal alanda aranıyor!

***

Bunu yorumlamak için NATO hava sahasının güvenliğinin nasıl sağlandığını ve koordinasyon biçimini bilmek gerekiyor.Burada,'dakistratejik merkez olarak ön plana çıkıyor.NATO'nun tüm hava operasyonlarındansorumlu en üst komutanlığı Ramstein'dabulunuyor.Ramstein, NATO'nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi açısından da kritik nokta olarak biliniyor. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezirolüyle, NATO hava sahası savunmasında ortak gözetleme, izleme ve müdahale planlaması yapıyor. Yani, Ramsteinkuruyor.Özel'in gündeme getirdiği'dekiise NATO'nun entegre hava savunma operasyonlarında komuta fonksiyonunu icra ediyor.Eskişehir'de, NATO'ya entegre çalışan Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi, Türk Hava Kuvvetleri komutasında görev yapıyor. Lakin kriz veya savaş hâlinde NATO'ya tahsis edilebiliyor.Böylece, NATO alarm ilan ettiğinde,beyin olarak tüm sistemi harekete geçiriyor,, stratejik komutayı yürütüyorde operasyonel hava harekâtını sahaya uyguluyor.Türk hava sahası, aynı zamanda NATO hava sahası olduğu için, sistem entegre çalışıyor. Görevli komuta merkezleri tabii ki aralarında bilgi paylaşıyor. Lakin, drone İspanya'dan belirlenmiş, Türk F-16'larının kalkışını Madrid'deki NATO karargahı sağlamış vs. vs...Yalova'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. En deneyimli emniyet mensuplarımızın, teröristlerin kıstırıldığı eve operasyon düzenlenirken nasıl şehit düştüğünün de araştırılmasını temenni ediyorum!