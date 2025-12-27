Bugün, 27 Aralık...Tarihi ve güncel manada,simgesi.'in Ankara'ya gelişi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru gidişin en sağlam adımları... 106 yıl sonra yine coşkuyla kutluyoruz.11 ili kapsayan 6 Şubat 2023 tarihliYani,

Türkiyemiz, şimdi yeni bir sınamayla daha karşı karşıya...Askeri, siyasi, hukuki başlıklarda söylenecek çok şey var... Ekonomik açıdan ise bazı hesaplamalar söz konusu. Örneğin, terörün Türkiye'ye maliyetininolduğu artık biliniyor.Türkiye'nin teröre harcadığı para eğer kalkınmaya, yatırıma ve sektörel büyümeye sarf edilmiş olsaydı, ülkemiz dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girecek, kişi başına milli gelirimiz 35 bin doları bulacak, halen 1.5 trilyon dolar olanen az 3 kat artarakçıkabilecekti.Türkiye Yüzyılı'nı inşa iddiasının hayata geçmesi,bağlı!idealiyle iç içe geçenvizyonunun, yalnızca güvenlik eksenli olmadığı aşikâr.bu proje... Bölgenin tarihsel, kültürel, insani dokusunu gözeten, ekonomik iş birliğini ve karşılıklı bağımlılığı güçlendiren, insani yardım kanalların açık tutan, yeniden inşa süreçlerine katkı sunan geniş perspektifli yaklaşımın ta kendisi!TBMM'de kurulannda, Ağustos-Aralık 2025 tarihleriarasında 20 oturum gerçekleştirildi, 135kişi dinlendi, 4 bin sayfa tutanak tutuldu.Ve bam teli!Bu hususa neden dikkati çekiyoruz?TBMM Başkanlığı'nın; tutanaklara geçen tespit, görüş ve önerilerin ortak paydaları ile ayrışılan yönlerine ilişkin yaptırdığı kapsamlı analizin sonuçlarından hareket ederek...ve'ın yapay zekâ destekli çalışmasıgösteriyor ki...Terörsüz Türkiye'ye ulaşılabilmesi, aynı veya benzer kavramlara yüklenen anlamlardaki farklılıkların giderilmesinden de geçiyor!Bir arada yaşama iradesi, kardeşlik mesajları, ortak gelecek arzusu, toplumsal rıza, sürecin sahiplenilmesi, geçmişten ders çıkarma, yeni bakış açısı, zihniyet değişimi, hukuki düzenleme gereği.Özgürlük-güvenlik dengesi, sürecin nihai hedefine ilişkin öncelikler ile belirsizlik noktaları, af talepleri ve kapsamı, topluma entegrasyon modelleri, yasal ve anayasal zemindeki beklentiler.TBMM'deki Komisyon'un, Meclis Genel Kurulu'na ve aslında tüm kamuoyuna bir çerçeve sunabilmesi içinSürecin nihai hedefine ilişkin ölçülebilir bir tanım yapılmalı.Demokratikleşme adımlarının içeriği konusunda ortak zemin tesis edilmeli.Toplumsal güven inşasına yönelik somut adımlar belirlenmeli.Hukuki altyapı acilen tamamlanmalı.Ben, AK Parti'nin süreç yönetimine daha yakın duruyorum... Silah bırakma aşaması teyit ve tescil edilmeli, süreli ve her bir ismin örgütteki yerine ve örgüt adına yaptığı iş, işlem ve eylemlerin niteliğine göre karar verilmeli, iddialı demokratik reformlar için bütün bu gelişmelerin de oluşturacağı yeni iklim fırsata çevrilmeli!