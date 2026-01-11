Beyaz Saray Basın Sözcüsü'nün cumartesi günü X'te paylaştığı bir tanık anlatımına göre, ABD 'nin Veneuela Devlet Başkanı Maduroyu kaçırdığı saldırı sırasında askerlerin burunlarından kan geldiği, hatta bazılarının kan kusmaya başladığı öne sürüldü.

Şoke eden tanıklıkta bir Venezuellalı muhafız, New York Post gazetesine, ABD güçlerinin tek bir askerini bile kaybetmeden yüzlerce savaşçıyı etkisiz hale getirdiğini, bunun ise daha önce ne gördüğü ne de duyduğu bir teknolojiyle gerçekleştiğini anlattı.

"RADARLARIMIZ BİR ANDA SUSTU"

Muhafız, olay anını şöyle aktardı:

"Nöbetteydik ama bir anda tüm radar sistemlerimiz hiçbir açıklama olmadan devre dışı kaldı. Ardından mevzilerimizin üzerinden uçan çok sayıda dron gördük. Nasıl tepki vereceğimizi bilemedik."

Kısa süre sonra, sayısı sekizi bile bulmayan helikopterlerin belirdiğini ve bunların bölgeye yaklaşık 20 ABD askerini indirdiğini söyledi.

Ancak muhafıza göre bu askerlerin elindeki güç, silahtan çok daha fazlasıydı.