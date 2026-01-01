Bir yılı daha acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Yeni bir yıla girdik. 2026'nın bizlere hangi sürprizleri hazırladığını bilemesek de sağlıkla nefes aldığımız her güne şükretmeliyiz. Zira, geçen her gün ömürden gidiyor. Üstelik, takvimlerin değişmesiyle, düne ait ne varsa birden bire değişmiyor. İlla değişim arıyorsak önce kendimizden başlamamız gerekiyor!Ama insanoğlu işte, umut bağladığı ne varsa kendi düşüncesine göre şekillenmesini istiyor. Örneğin, siyaset sahnesinde, bilhassa ülke yönetiminde bu gerçek, çok belirgin hal alıyor. Kişisel tasavvurlar, beklentilerin düzeyini doğrudan etkiliyor.aklın çizdiği ilk harita, fikrin zihinsel sureti olarak karşımıza çıkıyor. Elbette anlamak için önce tasavvur etmek, hüküm vermek için bir adım ileri gitmeyi başarmak önem kazanıyor...

***

Yılın son günlerinde, dikkat çekici bir makale yayınlandı.imzasıyla kaleme alınan AK Parti analizi düne ve yarına dair kıymetli tespitler içeriyordu.Elbette konuya, AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ve üstesinden geldiği sınamalardan başlamak lazım. Ancak güncel hadiseler ve öne çıkan kimi figürler yüzünden bazen doğrudan AK Parti, çoğu kez AK Parti'nin yaşatmak istediği değerler sistemi hedef alınıyor!İşte bu nedenle Sn. Turan'ın şu cümlesi ibretlik vurgular içeriyor:Buradan hareketle, siyasette yeni merkez inşa eden ve uzun iktidar döneminde cazibe merkezi haline gelerek değişik isimlerle ünsiyet kuran AK Parti için Bülent Turan'ın şu keskin saptamasının altını çizmek gerekiyor:Birincisi,İkinci grupİşin ilginç ve bir o kadar zor yanı ise...Partili ve partiye müzahir bu iki grubun sosyal hayattaki algılarının, aynı zamanda partinin algısını oluşturacak şekilde iç içe geçmesidir!Turan'ın da dediği gibi...Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliamademek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen,programında emeği geçenleri, tüm farklılıklarınıbir kenara bırakarak sadeceadına buluşanları saygıylaselamlıyorum. Dualarımız, Gazze ile tümmazlumlarla...