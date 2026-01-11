Viral Galeri Viral Tıkla Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de terör temizliği! Zafer coşkusunu A Haber görüntüledi

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG, meşru hedef ilan edildi. Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların tamamlandığını duyurdu. Operasyonların ardından YPG'li teröristler otobüslerle bölgeden tahliye edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, teröristlerin bölgeden çıkarılması ve teslim anlarını görüntüledi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:10
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG, meşru hedef ilan edildi.

Suriye ordusunun terör örgütüne tanıdığı süreden sonuç alınamaması üzerine Halep'te operasyon başlatıldı.

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.

YPG unsurlarının kuşatıldığı son bölge olan Şeyh Maksud'un da Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği duyurulurken, tahliye uzlaşması çerçevesinde teröristlerin otobüslerle Tabka'ya sevk edildiği bildirildi.

Sahadaki sıcak gelişmeler ve çatışmalar A Haber ekranlarından anbean aktarıldı.

