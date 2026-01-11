Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de terör temizliği! Zafer coşkusunu A Haber görüntüledi
Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'na uymayarak orduya entegrasyonu reddeden ve sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG, meşru hedef ilan edildi. Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların tamamlandığını duyurdu. Operasyonların ardından YPG'li teröristler otobüslerle bölgeden tahliye edildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, teröristlerin bölgeden çıkarılması ve teslim anlarını görüntüledi.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:05
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 18:10