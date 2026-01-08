Dün, AK Parti TBMM Grup Toplantısından iç ve dış kamuoyuna yansıyan mesaj çok kıymetliydi.ortak paydasında bütünleşen, küresel kaotik ortamda bilhassa gelecek adına umut vadediyordu.Dünya, eski dünya olmayacak. Ama nasıl bir dünya kurulacağı ise henüz belirsiz. Pek çok ülke, ulusal çıkarlarını koruma adına tekil çözümlere yönelmekte…Cumhurbaşkanı'ın da vurguladığı gibi…Neden?Çünkü,

***

Benim hep savunduğum tez,bağlantılı.Zaman zamandiye sorulur ya…Bu soruya kalıcı cevabı,ın, Teşkilatın kuruluşunun 99.yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı makaleninhemen her satırında bulmak mümkün. Felsefive edebi müktesebatını, stratejik bakış açısıylaharmanlayan Kalın'ın çizdiği çerçeveyle birlikte,bizlere sunduğu güvenlik garantilerine birazsonra değineceğim.Öncelikle, Sn. Kalın'ın kullandığı bazı kavramların içini kendimizce doldurarak devam edelim.Nedir o kavramlar?bir milletin tarihi boyunca ürettiği değerleri, kurumları, krizlerle baş etme biçimlerini ve anlam dünyasını bugüne taşıyabilme kapasitesi olarak tanımlamak mümkün. İşte bu hafıza, binlerce yıllıkcanlı tutuyor.ise bu havzanın sunduğu tarihsel tecrübeyi stratejik avantaja dönüştürüyor.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınüzerindenzenginlik katan MİT Başkanı,tespiti ile güncel fotoğrafı çekiyor.Ortak güvenliği tehdit eden gelişmelereadil ve sürdürülebilir çözümler üretmekte tıkananküresel yapının; kurala dayalı çok taraflılığınaşındığı ve çıkar odaklı fırsatçılığın belirleyici halegeldiği bir noktaya sıkışıp kaldığına işaret ediyor.Ve sonra…diyor!Ardından…İstihbaratın mana ve ehemmiyeti, Türk istihbaratının yetkinliği, uzak coğrafyalarda rol üstlenme ve sonuç alabilme yeteneği, yenilenen risk ve tehditlere karşı geliştirilen milli kabiliyetin seviyesi, güvenliğin bölünemezliği prensibi ile her türden terör ve suç örgütüyle mücadele kararlılığı bağlamında da referans alınacak değerlendirmelerini paylaşıyor.Suriye'nin kuzeyine ek olarak Araplara ait kadim Halep'in çevresinde ve Rakka-Deyrizor petrol-su bölgesinde konuşlananKalın'ın,bağlamındaki ifadelerini hatırlatarak, yazımızı noktalamakta fayda var: