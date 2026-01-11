İsrail'in yardımları engellediği Gazze'de 21 kişi donarak şehit oldu!

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 16:09 ahaber.com.tr - Özel Haber | AA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İsrail ablukası, süren saldırılar ve zorla yerinden etme nedeniyle insani krizin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, kış mevsiminin başlamasından beri, 21 kişinin soğuktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in süregelen saldırıları, abluka ve altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi sonucu 1,5 milyondan fazla Filistinlinin asgari insani koşullardan yoksun, zorunlu göç kamplarında yaşam mücadelesi verdiği hatırlatıldı.

Aşırı soğuklar nedeniyle, kış mevsiminin başlamasından bu yana 18'i çocuk, 21 kişinin söz konusu hava şartları nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, sahadan elde edilen doğrulanmış verilere göre, soğuk hava koşulları nedeniyle ölünlerin tamamının zorla yerinden edilen siviller olduğu kaydedildi.

Bu durumun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar gibi en savunmasız kesimleri tehdit eden insani felaketin boyutlarını açıkça ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, yakıt eksikliği, güvenli barınma alanlarının bulunmaması, battaniye ve kışlık giysi yetersizliği ile insani yardımların yeterli ölçüde girişine izin verilmemesinin krizi daha da ağırlaştırdığı tekrarlandı.

BEKLENEN SOĞUK HAVA DALGALARIYLA ÖLÜMLER ARTABİLİR



Açıklamada ayrıca, gelecek günlerde etkili olması beklenen yeni soğuk hava dalgaları ve don olaylarının, özellikle çocuklar, yaşlılar ve hastalar arasında can kayıplarının artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.