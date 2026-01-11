Viral Galeri Viral Liste Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 12 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 12 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok il için kar alarmı verildi. Olumsuz havanın beklendiği iller için de valiliklerden tatil açıklamaları geldi. İstanbul Valiliği de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli de okulların 12 Ocak Pazartesi günü için tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil? Okullar yarın tatil mi ? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:46 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:43
Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası | İşte 12 Ocak okulların tatil edildiği iller listesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok il için kar uyarısında bulundu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar Pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası | İşte 12 Ocak okulların tatil edildiği iller listesi

Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor. Yağışların haftanın ilk iş günü olan Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. AKOM kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası | İşte 12 Ocak okulların tatil edildiği iller listesi

İstanbul için tatil haberi beklenirken diğer il valilikleri ise eğitime ara verildiği haberlerini peş peş duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli ise kendi illerinde okulların tatil edilip edilmediğini ise merak ediyor. İşte 12 Ocak pazartesi günü okulların tatil edildiği illerin listesi....

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası | İşte 12 Ocak okulların tatil edildiği iller listesi

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası | İşte 12 Ocak okulların tatil edildiği iller listesi

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi. Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SON DAKİKA