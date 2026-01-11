Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 12 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi risklerinin oluşabileceği değerlendirilerek, öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı belirtildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirileceği kaydedildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.