Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 12 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller
Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok il için kar alarmı verildi. Olumsuz havanın beklendiği iller için de valiliklerden tatil açıklamaları geldi. İstanbul Valiliği de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli de okulların 12 Ocak Pazartesi günü için tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil? Okullar yarın tatil mi ? İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:46
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:43