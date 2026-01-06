, Venezuela'daolarak uygulamaya koyduğu yenidoktrin, küresel sistem açısından tammanasıyladönüştü.Suriye'de, İran'da, Nijerya'da farklı gerekçelerlesınırlı askeri güç kullanımına yönelenve arkasında dizilen prototipler,şimdiye kadar örtülü operasyonlarlasürdürülen faaliyetlerine yepyeni bir boyutkazandırmış oldu.Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Başkan'yu hedef alanda teyit etti ki… Uluslararası sistem; birbiriyle etkileşim hâlinde, sınır tanımayan, zincirleme ve hızla yayılan güvenlik tehditleri karşısında ciddi kırılganlıklar yaşamakta!Tıpkı Kovid-19 pandemisinde olduğu gibi bu kez ABD'den yayılan güvenlik pandemisi de üç ana eksene oturmakta…Sınır aşma özelliği.Bulaşıcılık riski.Sistemik çöküş tehlikesi!Yakın zamana kadar güvenlik algısıyla ilgili değerlendirmeler daha çok bölgesel ölçekte ele alınmakta ama küresel nitelik kazanma ihtimali üzerinden yorumlanmaktaydı. Yani, askeri cephesi belli, siyasi cephesi geniş ama kontrol altında tutulabilen çatışmalardan söz ediliyordu. Bu nitelikteki uluslararası kuralsızlıklar bile dünyayı huzursuz etmeye, ekstra maliyetler çıkarmaya yetiyordu.Avrupa güvenlik mimarisinin zafiyeti, enerji şoku, gıda fiyatlarında artış, kitlesel göç hareketleri ile kendisini gösterdi.İnsanlık krizi yarattı, Kızıldeniz ve küresel ticaretyollarında güvenli akışı aksattı, tedarik zincirlerikopardı, yeni gerilimlerin tohumunu attı!Fakat…Bir devlet başkanının, profesyonelce yazılmış senaryo kapsamında önce narko-terörist ve gayri meşru ilân edilmesi, sonra bir şafak vakti güvenli bölgesinden silah zoruyla kaçırılması, derken New York'a götürülerek kurgulanmış yargı önüne çıkarılması… İşte bütün bu olaylar dizisi, global düzeyde yerleşik kurum ve kuralları bütünüyle alt üst etmekle kalmadı, tüm ezberleri de kırdı geçirdi!Neden?Çünkü,Artık,* BM Güvenlik Konseyi kilitlidir.* Uluslararası hukuk caydırıcı değildir.* Müttefiklikler hakiki güven vermemektedir.* İğdiş edilen küresel normlar dahi seçici ve keyfi uygulanmaktadır.Yaşadığımız gerçekliğini adı bence,

***

İşte böylesine kaotik ve güvenlik pandemisi ile malûl dünyada;Suriye, Filistin, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Kafkasya hattı bu çerçevede okunabilir.Hal böyle olduğu içindir ki…Dünya; barıştan yana, küresel vicdana hitap eden, akıl ve mantık çizgisinde taraftar bulabilen, güven veren liderliğe hasrettir.Bir başka anlatımla…Cumhurbaşkanı'ın şahsında karşılık bulan, Türkiye olgusu hem ülkemiz hem bölgemiz hem de evrensel istikrar için güçlü bir teminattır.Görünür gelecek bize…önemini vegerekliliğini tekrar tekrar gösterecektir.İşte bu nedenle, Erdoğan muhaliflerininbile O'nun milli kimliğine sahip çıkmaerdemi göstermesi de kıymetlidir!