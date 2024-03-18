Klasik bir MHP Kurultayı idi. Ülkü Ocakları'ndan gençlerin oluşturduğu düzen. Genellikle siyah takım elbise, beyaz gömlek, bordo/kırmızı kravatlı delegeler. Türk-İslam sentezinden izler. Coşkulu müzik. Ve Cumhur İttifakı'na dahil olmaktan memnun kitleler...Öncelikle, omzunu inciten Sayın'yediyoruz. Sol kolu askıda çıktı sahneye. Ama formundaydı. Yüksek ses temposu, konuşması boyunca hiç hız kesmedi. Günün sürprizini ise sona saklamıştı. Cumhurbaşkanı'ın,açıklamasından sonra harekete geçen muhalif çevrelerin karşısına bir dalga kıran misali çıktı:İşte bu sözler, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temeli atılan, 7 Ağustos 2016 Yenikapı Ruhu ile ete kemiğe bürünen, onlarca sınamadan geçen, Türkiye'ye istikrar ve istikbal kazandıran "Esasen Sn. Bahçeli, yakın siyasi tarihimizinolarak hafızalara kazındı. 3 Kasım 2002 seçimlerine giden yolu açmasından tutun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişe kadar kritik kararlarda hep Devlet Bahçeli duruşu vardı. Bu öyle bir liderlik ki Türkiye'nin bekası için ilkesel ittifak yapan, aynı zamanda partisini dimdik ayakta tutan......Devlet Bey'in,anlatımını çerçeveletip asmakgerek.ifadesi ise MHP'nin güncel pozisyonundaesneme olmayacağının tekrarındanibarettir....Şu 3 mesajını da not etmekte fayda vardır:Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedirDEM, CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP, PKK ile organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir.Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir.