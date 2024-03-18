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Haberler Okan Müderrisoğlu Bahçeli... “Dönüm noktalarının aktörü”
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Bahçeli... “Dönüm noktalarının aktörü”

Bahçeli... “Dönüm noktalarının aktörü”

18.03.2024, Pazartesi
Klasik bir MHP Kurultayı idi. Ülkü Ocakları'ndan gençlerin oluşturduğu düzen. Genellikle siyah takım elbise, beyaz gömlek, bordo/kırmızı kravatlı delegeler. Türk-İslam sentezinden izler. Coşkulu müzik. Ve Cumhur İttifakı'na dahil olmaktan memnun kitleler...
Öncelikle, omzunu inciten Sayın Devlet Bahçeli'ye "geçmiş olsun" diyoruz. Sol kolu askıda çıktı sahneye. Ama formundaydı. Yüksek ses temposu, konuşması boyunca hiç hız kesmedi. Günün sürprizini ise sona saklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Anayasa gereği bu benim son dönemim" açıklamasından sonra harekete geçen muhalif çevrelerin karşısına bir dalga kıran misali çıktı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz, yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz!"




İşte bu sözler, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra temeli atılan, 7 Ağustos 2016 Yenikapı Ruhu ile ete kemiğe bürünen, onlarca sınamadan geçen, Türkiye'ye istikrar ve istikbal kazandıran "Cumhur İttifakı'nın eşsiz karakterinin özetidir."
Esasen Sn. Bahçeli, yakın siyasi tarihimizin "dönüm noktalarının aktörü" olarak hafızalara kazındı. 3 Kasım 2002 seçimlerine giden yolu açmasından tutun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişe kadar kritik kararlarda hep Devlet Bahçeli duruşu vardı. Bu öyle bir liderlik ki Türkiye'nin bekası için ilkesel ittifak yapan, aynı zamanda partisini dimdik ayakta tutan...
Son bir not...
Devlet Bey'in, "kuşatıcı millet" anlatımını çerçeveletip asmak gerek. "Kürt sorunu yoktur, bölücülük ve terör sorunu vardır" ifadesi ise MHP'nin güncel pozisyonunda esneme olmayacağının tekrarından ibarettir.
Ve nihayet...
Şu 3 mesajını da not etmekte fayda vardır:
1- Muhalefet hastadır, bu hastalık demokratik sistemi tehdit etmektedir
2- DEM, CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP, PKK ile organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir.
3- Büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, CHP'yi Saraçhane'den yöneten zat için veda vakti gelmiştir.
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