Saflığı ve temizliği simgeleyen beyaz elbisesi ile sevimli bir kız çocuğu...

Video kaydı 1994 yılı ile başlıyor. Çeyrek asırlık millete hizmet yolculuğu yapılıyor ve geçmişten geleceğe köprü kuruluyor.

Ve o güzel kız çocuğu AK Parti gibi ak kıyafetiyle yeni konferans salonunda beliriveriyor. Elini öptüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kürsüye kadar eşlik ediyor.

Erdoğan, 8 ana başlıkta Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin "Gerçek Belediyecilik" başlığı ile 2024 Yerel Seçimleri Beyannamesi'ni açıklıyor.

Muhalefetin illüzyon belediyeciliğini eleştiriyor ve gerçek belediyeciliğin içini dolduruyor...

Gerçek belediyeci:

"Kendini değil, kentini düşünür", "Bakarız değil, yaparız der", "Hesap yapmaz, hesap verir", "Kin tutmaz, sözünü tutar", "Koltuğuna değil, halkına bağlıdır", "Bahane değil, çözüm bulur", "Arkasında kriz değil, iz bırakır!"

***

Elbette, 150 sayfalık beyannameden aktarılacak çok konu var. Ama ben işin özünü, AK Parti'yle özdeşleşen şu yemin metninde buluyor, gönül ve hizmet belediyeciliğini şu sözlerle özetliyorum:

"Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, Hemşerilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, Kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma, Dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, Sosyal politikaları güçlendireceğime, Belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli şekilde icrası için azami gayret sarf edeceğime, Belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma, Emaneti hakkıyla ve lâyıkıyla taşıyacağıma, Milletim hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim !"