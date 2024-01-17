Türkiye'yi, Milli Uzay Programı ve uzay yolculuğu heyecanı sardı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın, uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuk kapsamında, çok kapsamlı ve bir o kadar da anlamlı etkinlikler planlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, astronotumuz Alper Gezeravcı'ya özel bir dolmakalem hediye etti. Uzay istasyonundan Türk gençlerine ve gelecek kuşaklara mesaj yazmasını ve beraberinde getirmesini istedi. Gezeravcı, uzay macerasının ardından Türk bayrağını, gelecek nesillere bırakılan mesajı, asırlık rüyayı kelimelerle kâğıda döken kalemi ve astronot giysisindeki kokartı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek. Bu hediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruluşuna öncülük ettiği müzede sergilenecek.Gezeravcı, 3 gün sürmesi beklenen uzay seyahatinin tamamlanmasından sonra, gerekli teknik hazırlıkları takiben 22 Ocak'ta uluslararası uzay istasyonundan canlı bağlantı kuracak ve ilk görüşmeyi Erdoğan'la gerçekleştirecek.Uzaya çıkış heyecanını VIP bölümden izleyecek davetliler arasında TEKNOFEST gençliğinin temsilcisi de bulunacak. TEKNOFEST Roket Yarışması birincisi takımın kaptanı ile Alper Gezeravcı'nın uzay istasyonunda yapacağı 13 deneyden birisi için kabul alan Muş Bilsem'deki öğrencileri yetiştiren öğretmen de fırlatma merkezindeki VIP salonda yerini alacak.Gezeravcı'nın uzay üniformasındaki armanın her bir detayı özenle seçildi. Armada yuvarlak formda Türk bayrağı yer alıyor. Hemen üstünde Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 100 sayısı görülüyor. Etrafındaki 16 yıldız 16 Türk devletini simgeliyor. Yıldızların hemen altındaki dünya haritasında turkuvaz rengiyle ülkemiz bulunuyor. 8 köşeli Selçuklu yıldızıyla armanın formu tamamlanıyor. Yer ile gök arasındaki bağlantı geçişini simgeleyen İslam'ın temel prensiplerini temsil eden 8 köşeli yıldızla uzay armamızın maddi ve manevi bütünlüğü sağlanıyor.