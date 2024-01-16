Siz, bu satırları okurken bizler, Türkiye'nin ilk astronotu'nın uluslararası uzay istasyonuna yapacağı tarihi yolculuğa tanıklık edeceğiz.modundayız aslında.Şehitlerimizin acısı bir yanda... Ülkemizekarşı sürdürülen yıpratma savaşına karşıverilen büyük mücadele diğer yanda!Tam anlamıylayaşıyoruz. Önce, 97. kuruluşyıldönümünde MİT Başkanı'ın o vurgusunu hatırlıyoruz:'Haddini aşan, zıddına döner!'Bugün Türkiye'mizin karşı karşıya kaldığı sınama, Kalın'ın da işaret ettiği gibi, gücün ve güçlünün tüm kural ve kurumları kendi lehine eğip büktüğü bir dünyada barış ve adalet arayışını yüksek sesle dile getirmesiyle doğrudan ilgili...... Eski Milli Eğitim Bakanı'un kaleme aldığıZıtlıklara dayalı yetiştirilme biçimine, zıtlık ve ötekileştirmeye odaklı müesses nizama karşı bir sorgulama adeta...

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Bu kapsamlı ve farklı başlıklara değinen girişten sonra gelelim, çok boyutlu tehdit ortamında Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını korumanın hayati unsurlarına. Sn. Kalın bunu,olarak açıkladı. Esasen, Cumhurbaşkanı'ındiye vurguladığı, pek çoklarının burun kıvırdığı bu duruşun, bugün ve gelecek adına taşıdığı değer artık daha iyi anlaşılıyor. Nitekim kendine yeterlilik ilkesigibi temel alanlarda da kritik önemini koruyor.Konunun ciddiyetine sıcak örnek isteyenler Yunanistan Savunma Bakanı'ın son beyanatını okuyabilir. Silah sistemlerine milyarlarca Euro harcayan Yunanistan, savunma sanayisini ihmal etmenin stresini yaşıyor ve Türkiye'nin çabasından övgüyle bahsediyor!İşte bu noktadan itibaren sözü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ın heyecanına ve açıkladığı sıcak verilere bırakmak gerekiyor...TÜBİTAK eliyle 5 bine yakın nitelikli araştırmacı Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeleri çalışıyor.Neredeyse sıfır noktasından başlayan araştırma ve ürün geliştirme yolculuğunda Türkiye, 1.600'den fazla argetasarım merkezinde şu an 17.500'ü aşkın projeyi yürütüyor.22 yıl önce sayısı sadece iki olan teknoparklar, 60 ile yayılmış durumda ve 101 merkezde 10 binden fazla teknoloji girişimi sürdürülüyor.Robotik, yapay zeka, siber güvenlik, güneş ve rüzgar enerjisi ekipmanları, 5G bağlantılı nesnelerin interneti, otonom sistemler (sürücüsüz araç), çip ve sensör üretimi, uydu teknolojileri, biyolojik ilaç... Her biri görünür gelecekte müjdeli haberlerin verileceği öncelikli alanlar.Örneğin çok yakında 65 nanometre olarak tanımlanan çip üretimiyle Türkiye, otomotiv ve beyaz eşya sektörünün ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılayacak. Pandemi vb. bir küresel kriz anında imalatına aksaksız devam edebilecek..., milli uzay programına bir kez daha değinmek isterim.