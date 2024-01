AK Parti'nin yarın açıklayacağı belediye başkan adaylarıyla birlikte 74 ilin genel görünümü netleşecek. AK Parti, 30 büyükşehrin 28'inde aday gösterirken Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayını destekleyecek. Ayrıca... Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de de MHP adayları, Cumhur İttifakı adına seçime girecek. 24 ilde MHP aday çıkarmazken, 22 ilde AK Parti de MHP de kendi adayları ile belediye başkanlığını kazanmaya çalışacak.Önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılması hedeflenenise 31 Mart için hakiki manada yarışın başladığının ilânı olacak.Beyanname, 8 başlık üzerine bina edilecek...Yerel yönetimler vizyonu.Güvenli ve dirençli şehirler.Çevre dostu belediyecilik.Katılımcı belediyecilik.Kültürel belediyecilik.Sosyal belediyecilik.Hizmet belediyeciliği.Şehir ekonomisi.

***

Elbette CHP'nin, DEM Parti ile başlattığı "Kent uzlaşısı" adı altındaki pazarlık da kritik illerde çıkaracağı adayların profili de sandığa tesir edecek.

Çok daha önemlisi, İstanbul!

Şu andan görünen o ki... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikircikli ajandaya sıkışmış durumda. Hem yıllarca tam mesai harcamadığı İstanbul'a dair -güya- yaptıklarını ve gelecek 5 yılda yapacaklarını anlatmayı deneyecek... Hem de "asıl rakibimi biliyorum!" söylemi etrafında hedef büyüterek genel siyaset sahasına girip çıkacak!

Peki, İmamoğlu özünde ne ile veya kimle yarışacak?

Kanımca, Ekrem Bey'in kendi tercihi olan açmazı bizzat İmamoğlu'nun kendisinde aramak gerekecek. Yani, siyasi makyajı döküldükçe artık net biçimde teşhis edilen kibri, yarı zamanlı (part-time) belediyeciliği, laf çok-pek de icraat yok tarzı ve nihayet tüm muhalefetin liderliğine soyunma gayreti!

İşte burası "çok önemli!" Neden? Çünkü belediye hizmetleri üzerinden AK Parti kurmay kalibresi ve Murat Kurum markasıyla boy ölçüşemeyeceğini bildiğinden farklı yollarla el attırmaya çabalayacak. Bir başka anlatımla, "Yerel seçimleri, muhalefet bloku için adeta bir beka meselesine çevirmeyi" deneyecek.

Özetle...

Siyasi saha kızıştıkça, açılacak kartları, oyun kurucuların zekâsını ve kayıt dışı unsurların topa giriş stillerini de güncel olarak analiz edeceğiz. Şimdilik kaydı ile 2024 şartlarının, 2019'dan epeyce değişik olduğunu hatırlatmakla yetinelim...

***



GHOST...

Türkiye'nin küresel barış ve adalet iddiasındaki destekleyici güçlerinden biri de savunma sanayii... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yerli ve milli teknoloji" doktrini ile liderlik yaptığı bu büyük dönüşüm, milli güvenliğimizi teminat altına aldığı gibi 2050 yılı ve sonrasına dair perspektifi de kapsıyor.

Dün, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ü dinlerken, dünden bugüne kat edilen mesafe bizleri ne kadar etkilediyse, 30-40 yıl ilerisini gören anlayış ve ekip çalışması da bir o kadar heyecanlandırdı.

Başkanlığın, "Hayal Et" vizyonu ile harekete geçirdiği "GHOST" (Geleceğin Harekât Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler) senaryo yarışmasının bir çıktısı olan film, oldukça ilginçti...

İçinde yapay zekayla donatılan tanklar, uçaklar, insansız savaş makineleri ile siber güvenlik altyapısı, elektronik harp araçları, kuantum sıçramasıyla çalışan entegre karar ağları vardı.

Günün sonunda geleceğin savaş alanında hibrit tehditlerin bertaraf edilmesinde asker kaybı neredeyse sıfıra indirilirken kalıcı zaferin kazanılmasında yine de inançlı ve nitelikli insan faktörü ön plana çıkıyordu.

Bu detayı özetlememin nedeni ise 5. nesil savaş uçağı projesinin ürünü olan KAAN. KAAN yerli motorla buluştuğunda, görünmezlik teknolojisi sayesinde havadaki askeri rekabette ezberleri bozmakla kalmayacak, 6. nesil uçak projesine ilham verecek. Böylece hava-karadeniz üçlüsü yapay zekâ ile işleyen, hızlı, etkin, rasyonel karar verip uygulayan olağanüstü yeteneğe kavuşacak. Bugünden hayal edilen, belki de on yılları bulmadan gerçek olacak...



NOT:

Bir hilal uğruna batan güneşler... Hakkınız ödenmez. Allah rahmet eylesin... Kanınız yerde kalmasın inşallah!