Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin katılımıyla 2023 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeleden savunma sanayiine kadar değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler'in verdiği mesajlardan öne çıkanlar şöyle:Müttefiklerimizin Suriye'de yaptıklarının kabul edilemez olduğunu her ortamda vurguluyoruz. Kimse bizim zekâmızla alay etmesin. YPG'li teröristlerle yaptıkları hiçbir faaliyet kabul edilemez. Daha önce teröristlere helikopter kullanma eğitimi veriyorlar dedim. Yine geçtiğimiz hafta içinde tatbikat yaptılar teröristlerle. Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Bu durumun kabul edilebilir tarafı yoktur.İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaları yakından takip ediyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilerek çoğunluğu bebek, çocuk ve kadınlardan oluşan binlerce masum sivilin katledilmesi, vahşet boyutuna ulaşan bir savaş suçu ve daha da acısı bir insanlık suçudur.İsveç'in yasal değişiklikleri tek başına bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan uygulamaya dönük adımlar ve taahhütlerin yerine getirilmesi. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Beklentimiz, F-16 konusunda da bizim yaptığımız gibi karşı tarafın sözünü tutması ve somut adımlar atmasıdır.Askerlik sistemimiz Türkiye'nin garantisidir. Biz hiçbir zaman tamamen profesyonel orduyu istemiyoruz ve düşünmüyoruz. Hedefimiz, yüzde 50 yükümlü, yüzde 50 de profesyonel asker.TSK için en iyi alternatif Eurofighter. 40 adet üst versiyon alma planımız var. Asıl hedefimiz ise HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız KAAN'dır. KAAN'ın ilk uçuşunu 27 Aralık'ta gerçekleştirmesini öngörüyoruz.1 Ocak'tan bugüne Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirildi. Son 4 ayda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde etkili operasyonlarla 1110 hedef imha edildi. Uzun yıllardır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını harcayan terörle tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelede kararlıyız.