yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler dün tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ın detayıyla anlattığı bütçede, bardağın dolu tarafını görmek isteyenler için dikkate değer tespit ve bulgular söz konusu idi.Bu konuya değinmeden önce, enflasyonla mücadele ve büyüme denkleminde önemli yer tutanile ilgili bir gelişmeye, daha doğrusu konjonktürel bir probleme işaret etmek istiyorum....Gazze'deki katliam karşısında en gür biçimde sesi çıkan, kalıcı ateşkes ve nihai barış için çözüm önerileri ortaya koyan Türkiye, siyonist rejimin hedefinde. İsrail'in, Türkiye'ye yatırım yapmayı veya fon göndermeyi düşünen çevreleri durdurmaya çalıştığı artık bir sır değil! Nitekim bir vesileyle bu riski hatırlattığımız Cumhurbaşkanı, Türkiye'ninhareket eden uluslararası sermaye için cazip bir ülke olduğunun altını çizmiş, İsrail'in olası engelleme çabalarının kalıcı sonuç üretmeyeceğine ilişkin kanaatini paylaşmıştı.İşin bu kısmını vurguladıktan sonra... Enflasyondaki gerileme takvimine de değinip, bütçedeki önemli bazı sayıları da aktarmak istiyorum., 2025 yılında enflasyonunistikrarlı düşüşüne tanık olunacakve 2026'dan itibaren kalıcı tekhaneli enflasyon dönemi başlayacak....2024'te vatandaşların görecedaha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmesiiçin 509 milyar lira ödenekayrıldığı anlaşılıyor. Bir başka ifadeyleithal enerji fiyatları ve kur farkı, faturalarabirebir yansıtılsa vatandaşıncebinden yarım trilyon lira çıkacaktı.Doğalgazı, maliyetine göre yüzde 73,elektriği ise yüzde 63 daha ucuz kullanmaktayız.Bugünlerin en hassas gündemmaddelerinden biri de. 2022 yılından itibaren asgariücret gelir vergisi ve damga vergisindenistisna tutulduğu içinDevlet, çalışan başına aylık 1.792 liravergiyi almaktan vazgeçti.. Elbette; çalışabilecekdurumda olanlara kaynak transferindensöz etmiyoruz. Fakat ödeme gücüolmayan (aylık geliri brüt asgari ücretinüçte birinden az olan) vatandaşlarınsağlık primi giderleri, 65 yaş üstü, bakımamuhtaç ve engelliler için yapılanödemeler, evde bakım hizmeti masrafları,aile destek ödenekleri, sosyalkonut destekleri, koruyucu aile uygulaması,elektrik tüketim katkısı, engellitaşıma harcamaları... Hepsi gerekli vehedef odaklı bu programlar için yarımtrilyon liraya yakın kaynak kullanımıplanlanıyor. Bu kalemler hem sosyalemniyet supabı görevi görüyor hem devatandaşın devletle bağını pekiştiriyor.Bütçede; eğitimden sağlığa, tarımdan KOBİ'lere kadar yazılacak daha pek çok unsur var.Ben, seçtiğim son bir rakamı daha yansıtayım.Şubat 2023'ten itibaren 6.6milyon bağımsız bölümde hasar tespitinintamamlanmış olması, 767 bin 430hak sahipliği başvurusu alınması, buaşamada 441.862'sinin kabul edilmesi,200 bin konutun teslim aşamasına gelmesiher devletin altından kalkabileceğibir durum olmayıp ancak Türkiye veliderliği sayesinde mesafe alınabildiğininde teyididir.