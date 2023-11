İsrail'in,iddiasıyla giriştiği son savaş, her türlü insani ve vicdani kriterden uzak biçimde 45 gün sürdü ve nihayetaşamasına vardı.... İsrail Ordusu,düşüncesi ile ateşkesi kalıcı hale getirmeye niyetli değil. Buna karşın, başını Türkiye'nin çektiği bir grup devlet, ateşkes fırsatının kullanılmasından yana.İsrail'in, çocuk-kadın demeden sivilleri öldürdüğü hesaba katıldığında, kendi açısındananlaşılıyor! Hâlihazırda ciddi karartma uygulandığı için İsrail'in kayıplarının gerçekçi bir bilançosu yok. Ancak, sahadan elde edilen veriler,gibi sunulan, adetaİsrail Ordusunun, 370 civarında nitelikli askerini kaybettiğine dair. Buna bir de 180'den az olmayan zırhlı araç ve tank kaybını da eklemek gerekiyor. Gazze'yi yıllardır abluka altında tutan; su, elektrik, yakıt, gıda ve tıbbi malzeme akışını kesen İsrail'in, fosfor bombası türü yasaklı mühimmatları kullanmasına, her gün acımasız bombardıman yapmasına rağmen Gazze'de dar bir alanda ciddi zayiata uğraması, artçı şoklara da gebe! Meskûn mahal çatışmasının İsrail'in asker gücünü sanılandan da fazla yıprattığı, moral faktörünü dibe çektiği de bir gerçek!. Hamas'ın direniş kabiliyetinin nedüzeyde olduğu ve ne kadar kayıp verdiğide masaya yatırılmalı. İleri sürdükleri verileregöre, 35 bin silahlı unsuru mevcut. Lakinreel analizlere göre bu sayı 10 bini aşmıyor.6 haftayı geçen İsrail bombardımanı ve karaharekâtı sonrasında Hamas'ın 1.000 civarındakayba uğradığı tahmin ediliyor. Soniki yıldır planladığı belirtilen 7 Ekim saldırısınınardından, silahlı kapasitesinin ise yüzde20'sini yitirdiği öngörülüyor. Tabii ki bütünbunlar birer psikolojik savaş argümanı olmaözelliği de taşıyor. Yine de bağımsız kaynaklardanderlenen bilgiler her iki taraf için deyukarıdaki sayıların dikkate alınabilir değerdeolduğunu teyit ediyor.

***

Katar'ın arabuluculuğunda, üçüncü tarafların katılımı ve Türk Dışişleri ile istihbaratının aktif rolü sayesinde, İsrail ile Hamas arasında 1'e 3 oranı üzerinden rehine takasının başlaması bekleniyor. Hamas, elindeki farklı uyruklardan olanlarla birlikte 50 sivil rehineyi serbest bırakmanın karşılığında "geçici ateşkes, insani yardım ve ilk etapta 18 yaş altı 150 Filistinli genç ve kadının İsrail hapishanelerinden tahliyesini" sağladı. Esasen İsrail savaş kabinesi, Hamas'a nefes bile aldırılmasından yana olmadığını defalarca duyurdu. Ama bu kezsavaş suçlusu Netanyahu'yu istemeyerek bu noktaya getirdi. Hatta yükselen tepkiler, Netanyahu'yu iktidardan götürecek eşiğe dayandı!Arka planbilgileri, Hamas'ın, İsrail güvenlik duvarınıbu kadar kolay, hızlı ve derinlemesine aşmayıummadığını gösteriyor. Hamas unsurlarının;Gazze sınırına yakın bölgelerde bulunanİsrail birlikleri ve karakollarından olabileceken yüksek sayıda rehine almayı, Filistin meselesiniyeniden uluslararası gündeme taşımayıve esir pazarlığını hedeflediği değerlendiriliyor.Saldırının bir anda kontrolden çıktığı,farklı grupların da İsrailli rehine alma saikiylesürece dâhil olduğu gibi hususlar da tartışılıyor.Fakat neresinden bakılırsa bakılsın...Hamas ne İran ne de Hizbullah desteği alabildi.Bu manada yalnız kaldı. Gazzeli masumlarise Hamas'a karşı çıkmadıkları gerekçesiyleSiyonistler tarafından katledildi. İşin dahada vahimi yanı ise Hamas'ın silahlı ve siyasikanadının hakiki biçimde gelecek tasavvurugeliştirmediği, sadece anlık olayları yönetmeyeçabaladığı yönünde!