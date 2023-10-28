Lütfen şu satırları, vurgularını, ideal ve hedeflerini okumaya vakit ayırınız...Neden?Çünkü yıllardır çalıştığım medya grubunun en üst düzey mesajının özetidir de ondan:'EgemenlikKayıtsız Şartsız Milletindir'... 'Cumhuriyet fazilettir ve Türk Milleti'ne lâyıktır'

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Cumhuriyetimizin 100. Yılı, tıpkı bir asır öncesini aratmayan küresel kaotik şartlara denk geldi. Bugün karşı karşıya kaldığımız sınamaları hafife alamayacağımız gibi güncel kısır siyasi tartışmalara da heba edemeyiz.... Cumhuriyet coşkusu ile Gazze'deki dramı birbirinin karşısına çıkaranlar veya karşıtlık üretenler eğer ideolojik saplantılı değilseler ciddi hata içindeler! Zira Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de varoluş mücadelesinden geçiyor. Bölgemizde olup bitenlere,diye yaklaşamayız. İnancımız gereği her türlü zulmeŞimdi, birilerine uçuk gibi gelse de... Bugün bu tavrı almayan Türkiye, yarın İsrail içinhedefiyle başa çıkmak durumunda kalabilir. 1948-2023 İsrail haritası arasındaki fark, gelecek adına rahat etmemize asla fırsat vermez. Kaldı ki İsrail'e müzahir, tampon bir Kürt devleti kurmayı amaçlayan bölücü terörün kökünde de bitip tükenmek bilmeyen bu sinsi hesaplar vardır....İsrail'in acımasızlığı ve yayılmacılığının önündeki yegâne güç Türkiye'dir. Gazze'deki masumları öldürerek ve sürgüne göndererek Filistinlileri öz vatanından tasfiye eden İsrail, İbrahim Anlaşmaları üzerinden farklı Arap ülkelerini kafalayıp nihai amacına ilerlerken sadece Türkiye'yi yörüngesine alamadı. Aksine Ankara, parçalanan Filistin oyununu bozdu, Kudüs'ün maneviyatına sahip çıktı. Bu, aynı zamanda tarihi mirasın ve ülkenin geleceğine ilişkin büyük sorumluluğun da gereği idi.

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Asli meramımız olan Cumhuriyet değerleri ile devam edecek olursak...Demokratik Cumhuriyet hem ortak paydamız hem de kalıcı çatımızdır. Cumhuriyetin en büyük kazanımı, Anadolu'nun en ücra köşesindeki bir evladını yetiştirip, devletin en müstesna makamlarına getirebilmesidir.Cumhuriyetin, gerçek yerine oturttuğu Türk kadını iseolarak toplumsal birliğin ve kalkınmanın sürükleyici gücü olmayı sürdürmektedir....Cumhuriyetin ilk yıllarına özgü kimi hatalarıyla yüzleşmeye açık olduğumuz kadar, Cumhuriyetle ve kazanımlarıyla hesaplaşmaya artık kapalı olmak, önümüze bakmak durumundayız.Bu büyük milleti, saygın devleti ve elbette Cumhuriyetimizi, kendisine yakışanbaşta siyasiler olmak üzere hepimizin boynunun borcudur!