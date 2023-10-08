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OKAN MÜDERRİSOĞLU
Erdoğan’dan ‘yenilenme ve değişim’ dersi

Erdoğan’dan ‘yenilenme ve değişim’ dersi

08.10.2023, Pazar
Bir AK Parti klasiği.
Kongreler...
Her zaman coşkulu, heyecanlı ve hareketli...
Umudu, özgüveni, yarınları temsil eden kadrolar...
Teşkilatların tam saha siyasetle Ankara'ya çıkarma yapması ise dinamizm göstergesi...
AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, milletle hemhal olarak, millet için başlatılan büyük yürüyüşün güncel özeti idi.
Kongrenin mesajı, "Hep Yeni, Hep İleri" temeli üzerinde yükseliyordu. Elbette, Türkiye Yüzyılı vizyonunun aşıladığı ruh, her an ve herkeste gözleniyordu.
"Değişim ve yenilenme" ile şekillendirilen önümüzdeki süreç, MKYK üyeleri tek tek ele alındığında oldukça dikkate değer mesajlar içeriyordu.
Ne vardı o listede? Parti Meclisi ve yönetim ekibi neyi temsil ediyordu?



Şöyle kısa bir özet yapacak olursak...
Tecrübe, test edilip onaylanmış güvenilir isimler, vefa, parti emektarlarının siyasete yatkın ikinci nesil temsilcileri, farklı uzmanlık alanlarından yepyeni simalar, akademik birikim, sivil toplum deneyimi, düşünce kuruluşlarının kapasitesi, iş dünyası bakışı...
Hepsinden önemlisi, MKYK'nın yüzde 25'ini oluşturan, kendisini ispatlamış kadınlar...
"Değişim" iddiasının çokça konuşulduğu bu dönemde, bilhassa CHP, o sihirli kavramın içini boşaltmak üzere... Ama dün, AK Parti Kongresi ile değişim ve yenilenme adına somut bir örnek sunulmuş oldu. "Değişim için değişim" anlayışı ile "Geçmişten geleceğe köprü kuran yenilenmenin farkı" çok daha iyi anlaşıldı.
AK Parti'nin fikrin dünyasına katkı sunan, ilkesel birliktelik sergileyen, görüş ve düşünceleri ile kamuoyunda temayüz eden isimler yönetime taşındıkça... Yeniler, yılların mücadelesini veren kıdemli siyasetçilerle harmanlandıkça sürdürülebilirlik de tesis ediliyor.
Birdenbire ve bir seferlik değişim beklentisinin sonuç vermediği CHP'de görülmüşken, AK Parti sürekli ve tedrici değişime öncülük ederek diğerlerinden ayrışmayı ve uzun ömürlü iktidarı başardı.
Ve son bir not...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Terörle tavizsiz mücadele, sivil demokratik anayasa, hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözme, başta emekliler olmak üzere dar ve sabit gelirlilerin refahını iyileştirme, deprem bölgelerini yeniden imar ve inşa, sapkın akımlara karşı duruş, dostları artıran dış politika" söylemini de bir manifesto olarak okumak lazım.
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