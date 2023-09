New York’tan notlar ve görünmez kahramanlar...

Cumhurbaşkanı'ın, BM 78.Genel Kurulu vesilesiyleNew York'ta gerçekleştirdiğitemasları yakından izleme fırsatıbuldum. Görüşmelerin siyasive ekonomik yönleri, haberlerelayıkıyla taşındı. Ama gündeminyoğunluğu nedeniyle arka plandakalan konular ve kişiler deoldu elbette.İşin bu kısmına değinmeden önce, Türkiye ekonomisine ABD'den bakış, geleceğe dönük projeksiyon bağlamında somut birkaç hususu kayda geçirmek isterim., Sn. Cumhurbaşkanımızın, devlet adamı refleksiyle objektif koşullara göre karar alma veya alınan kararları sahiplenme biçimi., Erdoğan'ın açık beyanıyla desteklediği şekliyle Orta Vadeli Program'a uluslararası sermayenin açtığı kredi.... Hazine ve Maliye Bakanıile Merkez Bankası Başkanı'ın sorumluluğunu üstlendiği programın, özellikle enflasyonu düşürmede göstereceği performansın kritik eşik olduğu gerçeği. Her iki isme, görev ömrü biçmeye çalışan fitne odakları başta olmak üzere net söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanımız, ekonomik programa ve netice üretmesine çok önem veriyor ve ilgili aktörlere hareket esnekliği tanıyor....Türkevi Binası'nın giriş katındaki sergi, çok kıymetli idi. Devlet Arşivleri Başkanı Prof.'ın ev sahibi olduğu sergide, Türkiye'nin büyüklüğüne, Cumhuriyetin gücüne, ülkeyi yönetenlerin vizyonuna ilişkin öylesine etkileyici belgeler sunulmuştu ki... Cumhuriyetin ilânını müjdeleyen arşiv kaydından Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesine, İş Bankası'nın kuruluş yazısından Türkiye'nin NATO üyeliğine kadar birbirinden çarpıcı tarihi kayıtları inceleyip de heyecanlanmamak mümkün değil. Ki bunlardan iki örneğe yazımda yer verdim. Sadece,bile başlı başına bir inceleme konusu. Cumhuriyeti kuran kadroların, ülkenin farklı bölgelerinde görece üstünlüğü olan üretim alanları belirlemesi, yerel imkânları da gözeterek kalkınma planları hazırlaması her türlü takdirin üstünde.İşte bu tablo da bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, içini tüm vatandaşların doldurması arzu edilenidealine götürüyor. Bu iddianın vücut bulması isemümkün görünüyor. Görünür gelecek bize, küresel sınamalara karşın, dünya süper liginde bir Türkiye vadediyor.Bu noktada, Sn. Cumhurbaşkanımızın iç ve dış seyahatlerinin görünmeyen kahramanlarını da anlatmamız gerek. İletişim Başkanı'un süreç yönetimindeki başarısını not ederek devam edeyim. Uzun yıllardır çizgisini bozmayan, mesafe tayinini doğru yapan, ketumiyete özen gösteren, çözüm odaklı çalışanve, teşekkürü hak ediyor. Bu seyahatte bulunmayanda medyanın zorlu çalışma ortamlarında, pratikliği ile biliniyor. Yeni yeni tanıştığımız Onur kardeşimiz de kolaylaştırıcı rol oynuyor.hanımefendinin medya koordinasyonunu üstlenenda Külliye kültürüyle harmanlanan duruşunu, medya yöneticilerini çok yönlü tanıma kabiliyeti ve sahadaki anlık gelişmeleri idare gayreti ile pozitif enerjiye çeviriyor.Tabii ki bir cümle deiçin... Cumhurbaşkanımızınüst düzey programları ile medya dengesibakımından hassas bir konumda duruyor veişini iyi yapıyor....Ekranda, internette, gazete sayfalarında buluştuğunuz haber ve yorumların,için emek veren değerleri -kendileri pek tercih etmeseler de- sizlerle kısaca buluşturmuş olayım.