Aslında seçilivedaha ilk dakikadan işi bitirdi.Cumhurbaşkanıdedi.ilkesini hatırlattı.mesajını paylaştı....OVP'yi hazırlayan bakanlar ve teknokrat kadro ileçektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanıaldı. Fotoğrafkaresine Merkez Bankası Başkanı'ın da girmesini sağladı....Şimşek ve Erkan'ın alacağı kararlara veya görev sürelerine ilişkin tüm spekülasyonları bir kalemde silip attı.ifadesi ise ekonomide yeni döneminoldu!"...Temel düsturundan vazgeçmediğini söyledi.hedefinin arkasında olduğunukeskin bir dille vurguladı. OVP'nin büyümedentaviz vermeyeceğini ve Türkiye'nin,dünya ortalamasının üstünde büyümeyi sürdüreceğiniısrarla kayda geçirdi. Enflasyonuülkenin gündeminden çıkarma sözünü, güçlübiçimde yineledi. 2024-26 yıllarını kapsayanprogram dönemi sonunda, yüksek gelirliülkeler ligine terfi etmiş Türkiye vaat etti. Tamda bu gerekçe ile OVP'yi, "çerçevesine oturttu.Konuşmasında, dünya ve ülke gerçeklerini ıskalamadı. Örneğin, son yılların en hassas gündem maddesi olan'ın görevini yerine getirdiğini açık yüreklilikle belirtti ve bundan böyle TL'ye geçişi önceleyen tedbirlerin devreye gireceğini ilan etti.

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...Stok sorunları aşan, güncel problemleri çözen ve geleceği yakalayanodaklıydı.üzerine bina edilen yapısal reformlar;Büyüme ve Ticaret.Beşeri Sermaye ve İstihdam.Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar.- Kamu Maliyesi.Afet Yönetimi.Yeşil ve Dijital Dönüşüm.İş ve Yatırım Ortamı perspektifini içeriyordu.OVP'de ele alınan hemen her konuda, 6 Şubat depremlerinin yarattığı tahribatın giderilmesine, vatandaşların yaralarının sarılmasına sıkça değinilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset yapma tarzının belirgin bir örneğiydi. 2023-2026 yılları arasında 11 ildeki imar ve ihya faaliyetlerine sadece merkezi bütçeden (belediyeler, özel bütçeli kuruluşlar, STK'lar, dış fonlar hariç) 3 trilyon lira harcanacak olması da teşekkürü hak ediyordu.Cumhurbaşkanımızınolarak nitelendirdiği,OVP'nin omurgasını teşkiletmesi ise yarınlarımız adına umut vericiidi. Yeşil Dönüşüm'de, DijitalDönüşüm'depolitika ve tedbir setikurgulanmasını, Türkiye'nin kamu ve özelsektöründebilincini, ben çok önemsedim.Merkez Bankası eski başkanı ve halihazırdaki BDDK Başkanı, dünkü toplantınınCumhurbaşkanı Erdoğan'ın temennilerinediyerek katılan Merkez Bankası Başkanıiseilgi odağı idi....İşimiz kolay değil.Lakinile bunlara eşlikedenaşılamayacak bir mesele de yok.sebat yılı,onarım yılı,şampiyonlar liginde oyun yılı olarak tasarlanmış...Haydi hayırlısı...