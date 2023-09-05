Cumhurbaşkanıile Rusya Devlet Başkanı'in, dünSoçi'de gerçekleştirdiği zirve, yenidünya düzeninin habercisi gibiydi. Ortak basın toplantısından yansıyan manzara, Rusya'nın alternatif küresel konumlanma planı bakımından ipuçları ile dolu idi. Bugün hala geçerli olan temel soru şu:Evet, Ukrayna'daki savaş ve ardındangelen yaptırımlar Rusya'yı tümhesaplarını gözden geçirmeye ve ciddibedeller ödemeye zorladı. Ancak,Putin'in mesajlarının satır aralarınayerleştirilen ifadeler, Moskova'nın farklıbir dünya nizamına hazırlık yaptığını,Batı'yı sorgulatacak hatta köşeye sıkıştıracakbir blok oluşturmayı kafasınakoyduğunu gösteriyordu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kalıcı ve adil barışı, bölgemizde istikrar ve güvenliği esas alan samimi gayretleri elbette Rus tarafında ciddi karşılık buluyor. Lakin Rus milli güvenlik doktrini, Batı blokunun eşsiz ve vazgeçilmez ülkesi olan Türkiye'yi, daha otonom bir yerde tutmayı önceliyor. Putin'in açıklamalarının şifrelerini çözdüğünüzde, mealen şu sonuca varıyorsunuz:Bu zihni kodlar üzerinden ilerlediğimizdeRusya'nın Türkiye içerikli ajandasışöyle görünüyor:Türkiye-Rusya-Katar, 1 milyonton tahılın una çevrilerek en fakirAfrika ülkelerine ulaştırılması için birlikteçalışabilir.İki ülke, milli paraları ile ticaretinaltyapısını geliştirebilir.Trakya'da bir gaz merkezikurulmasını istiyoruz ve bu amaçlaBOTAŞ'a bir yol haritası da sunduk. Transit gaz ticaretine de varız.Türkiye ekonomisine ucuz yakıt sevkiyatını devam ettireceğiz.Akkuyu Nükleer Santrali'nde ilk ünitenin 2024 yılında faaliyete geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sinop'ta kurulması düşünülen ikinci santrali de müzakere edebiliriz.Geçen yıl 5 milyonu aşkın Rus turist Türkiye'ye geldi. Bu yılın ilk 7 ayında sayı, 2,2 milyonu buldu. Türkiye'ye, turist göndermeyi sürdüreceğiz.Suriye'de, çözüm için Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyoruz.Libya'da da ortak çalışma sergileyebiliriz....Rusya, Ukrayna Savaşı'nın, yıpratıcı etkilerini bir süre daha göze almış durumda. Hatta ABD'deki Başkanlık seçimlerine kadar bir ateşkes sağlanmasının beklenmemesi gerektiği kanaatinde.Tahıl üretiminde sorun yaşamadığını, kendi ürünlerini dış pazarlara ulaştırmanın çeşitli yollarını bulduğunu ima etmekte.izlenimi vererek kuyruğu dik tutmakta....ABD ve AB'nin başını çektiği ülkeler topluluğuna karşı, çekim merkezinde Rusya'nın yer aldığı, Batı blokunun baskısına maruz büyük ölçekli ülkeler ile modern sömürgeciliğe itiraz eden küçük ve orta ölçekli ülkeleri yörüngesine alan bir kutup kurma arayışında.Belli ki...Erdoğan'ın katılacağı... Hindistan'daki G 20 Zirvesi, New York'taki BM Genel Kurulu ile muhtemel Almanya ziyareti, AB liderleri ile buluşacağı zeminler; yüksek siyasal etkileşime, yenilikçi yaklaşımlara, stratejik vaatlere sahne olacak.Bekleyip, görelim...