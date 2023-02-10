Saat 05.30… Burhanettin Duran Hoca'yla buluşuyoruz.

Ankara-Niğde Otoyolu… İnanılmaz bir trafik var.

Konteynır, iş makinesi, jeneratör taşıyan tırlar… Gıda kolisi, kışlık giysi, temizlik malzemesi, su, ısıtıcı, battaniye yüklü kamyonlar… Seyyar aş evleri… Antalya'ya depremzedeleri nakletmek üzere ardı ardına sıralanan tur otobüsleri… Ve yeşil tepe lambaları ile cenaze araçları…

Tüm Türkiye seferber olmuş. Kahramanmaraş'a kadar uzanan 608 km. boyunca manzara müthiş…

Tosya, Taşköprü, Gölcük, Bursa, Ankara, Sakarya, Bilecik, Yalova, Ordu, Kağızman, Sinop, Alanya… İlk etapta okuyabildiğim yardım ekipleri…

Adana'ya yaklaştığımızda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e telefon açmadan geçmiyoruz. Çelik, sağduyulu bir üslupla sahanın nabzını anlatıyor. "Vatandaş acılı. Ne derse başımızın üstünde yeri var. Haklıdır" diyor. Enkaz siyaseti başlatanlara karşı öfkesini bastırıyor. "Vakti geldiğinde bizim de söyleyeceklerimiz var" demekle yetiniyor.







Adana'dan Nurdağı'na yaklaşırken, otoyoldaki çöküntüler nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor. Yolun 30 km'lik bölümünü aşmak hayli zaman alıyor.

İlk durağımız Kahramanmaraş'ın 80 bin nüfuslu Türkoğlu ilçesi. Koordinatör olarak atanan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve Belediye Başkanı Osman Akkuş'a uğruyoruz. O anda bir enkazdan haber alınıyor. Vali Bey, "Ayağınız uğurlu geldi" diyor. Depremin 83. saatinde 32 yaşındaki Muhammed Şeyben'in kurtarılışına gözlerimiz dolarak tanıklık ediyoruz.

Sonra, merkezdeki 12 Şubat ilçesine geliyoruz. Belediye binası vatandaş için barınma merkezine dönüştürülmüş. Bahçede, İnegöl Belediyesi ekibi seyyar mutfakta akşam yemeği hazırlarken, depremzede kadınlar patates doğramaya yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yola çıktığımızda, adeta depremin kalbinden geçiyoruz. Can pazarından can kurtarılıyor. Ama tablo çok acı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün kapısını açtığımızda ise 6 Şubat saat 04.17'yi anlatıyordu. "Maraş gitti, Maraş gitti" diye yataktan fırladığını söyleyen Başkanın, binalar kadar mobil iletişim şebekesinin çökmesinin ağır maliyetini vurgulamasını not ediyoruz. Genel Sekreter Rüstem Keleş'in, "imar afları olmamalı" tespitinin altını çiziyoruz. Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ı geçmiş olsun için aradığımızda Elbistan/Göksun arasında saha çalışmasında buluyoruz.

Ve son söz…

Büyük Türk milletinin dayanışması ile Maraş da diğer 9 il de süratle ayağa kalkar. İş ki moraller ayağa kaldırılsın ve imar hatalarının hesabı görülsün!