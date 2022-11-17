Sözü dolandırmanın manası yok. İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemi için kimse muhalefeti suçlamıyor. Bu iddia, bilgi ve algı çarpıtmasından ibaret! Ama siyasetin bir kanadında, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiği için kamuoyuna yansıyan açıklamalarda sakatlıklar söz konusu....Terör eylemini kınayacak, buna karşın terör örgütü PKK/YPG ismini zikretmeyeceksin!Irak, Suriye sahasındaki küresel stratejik hesapları görmeyecek, gelip gelip Türkiye'yi masaya yatıracaksın.Terör örgütlerini besleyip büyüten odaklara, siyasi uzantılarına çıkışmadan, meseleyi sadece ülkeyi yönetenlere bağlayacaksın!...Terörü, terör yandaşlarını, örgütçüleri teğet geçecek... Sonra da ilk cümlene...diye başlayacak, sanki böylece terör olayları duracak gibi bir izlenim yaratacaksın!...Suriye iç savaşının ilk günlerinden itibaren Türkiye'nin siyasi ve askeri duruşu düz bir çizgide ilerlemedi. Dinamik şartlara, terör örgütlerinin kullanılma biçimine, İran'ın paramiliter faaliyetlerine, ABD ve Rusya'nın aldığı pozisyona, İsrail'in hamlelerine, Esed rejiminin acımasız yöntemlerine, daha çok insani nedenlere göre şekillendi.... Doğrular, yanlışlar ve eksiklikler de oldu.Her şeye rağmen ana doğrultu değişmedi!Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü... Eli kanlı rejimin Suriye'nin geleceğinde yerinin olmadığı... Terör koridoruna geçit verilmeyeceği... Kadın, çocuk masum sivillerin ölüme terk edilemeyeceği... Bölücü terör örgütünün yuvalanmasına ve Türkiye'ye saldırmasına kayıtsız kalınamayacağı gibi...AK Parti ile yolunu ayıran kimi siyasilerin, ihtirasları yanında Şam'daki birebir görüşmelerinin içeriğini -o tarihte- Ankara'ya ne kadar ve nasıl yansıttığı ise ayrı bahis!...Türkiye'den gelen,teklifinin ABD -BaşkanObama- tarafından destek görmemesi,TSK'nın o zaman bünyesine sızmışolan FETÖ'cülerin ayak sürümesi yüzündenzorunlu bölgesel harekâtların gecikmesi,Kırmızı çizgi ilan edilen kimyasal silahkullanımına karşı uluslararası koalisyonunEsed rejimini cezasız bırakması,Rusya'nın insafsızca Halep ve çevresinibombalaması, kitlesel göç dalgasının hızlanması,Suriye'de yerinden edilen siviller içinİdlib'de yaşama şansı tanınırken silahlı gruplarıntasfiyesi için inisiyatif alınması,Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmenABD'nin, Irak'ta mezhepçi politikalaragöz yumması, dışlanan Sünni grupların iseSuriye'deki otorite boşluğundan da istifadeile sözde İslam devleti kurma söylemi üzerindenalana yayılması,DEAŞ terör örgütü ile mücadele bahanesiylegüya laik kimlikli Kürt grupların amaesasında PKK terör örgütünün ABD tarafındanoperasyonel ortak seçilmesi,DEAŞ'la karada savaşan tek ordununTSK olduğunun ısrarla görülmemesi,ABD'nin hava bombardımanları ile KuzeySuriye'de demografinin değiştirilmesi veburalarda YPG/SDG'ye mahalli koruma sağlanması...... Suriye problemi Türkiye'yeyönleri ile doğrudan etki etti. Haliyle riskler de üretti....Türkiye; terörle kaynağında mücadele, askeri, istihbari ve teknik kapasiteyle teröristleri, sivillerden ayrıştırarak etkisiz hale getirme iradesinde son dönemde gayet başarılı. Bu çabaya kimse gölge düşürmemeli. Suriye'de kalıcı çözüm için perde gerisinde atılan adımları hafife almamalı....PKK/YPG'nin, taşeron terörist kullanma, Suriye'de kalıcı hâkimiyet kurma, yöredeki Arap aşiretlerden militan devşirme faaliyetleri de yine ve yeniden dikkatle ele alınmalı!