İnsan,yani yaratılmışların en şereflisi! Ama aynı zamanda insan -maalesef-bir yaratığa da dönüşebilmekte, türlü fenalığın ve azgınlığın timsali olabilmektedir!Oysa... Her insan ayrı bir dünyadır. Kaldı ki şu fani âlemde, insan hayatından daha önemli, daha kıymetli ne olabilir? Ve elbette,temel düsturdur.Önceki gün, masumları hedef alan terörsaldırısı hepimizin yüreğine ateş düşürdü. O anda biz veya bir yakınımız da İstiklâl Caddesi'nde bulunabilirdik!Kanlı olayın arka planına inildiğinde birbiri ile bağlantılı epeyce faktör dikkati çekiyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin takip ve analizleri gösteriyor ki...Terör örgütü PKK-YPG, Türkiye içinde ve Irak'ın kuzeyinde zemin kaybettikçe, Suriye'ye ağırlık veriyor. Bilhassa Zap ve Gara sahasında barınamayan terör örgütünün yeni üs bölgesi olarak Kobani'yi seçtiği, Türkiye'ye ise çoğunlukla Afrin'den geçtiği anlaşılıyor.İçişleri Bakanı'nın, taziye mesajını kabul etmediği ülke eliyle farklı kimliğe büründürülmek istenen terör örgütü mensupları, kuzey Suriye'de küresel manada himaye edilip, büyütülüyor.Terör örgütünün, bir başka terör örgütü DEAŞ'tan edindiği bomba imali ve bombalı saldırı yöntemlerini Türkiye'ye karşı kullandığı görülüyor.Suriye Demokratik Güçleri adı altında ABD tarafından düzenli orduya dönüştürülmeye çalışılan ancak insan kaynağını PKK/ YPG'nin oluşturduğu kanlı yapı, genetiğindeki terör diziliminden asla çıkmıyor!Terör örgütünün Kandil'de sıkışan elebaşları, bağımsız bıraktığı hücre tipi yapılardan ısrarla eylem yapmasını, örgütün gücünü koruduğu mesajını vermesini istiyor.Örgüt, taşeron eylem gruplarından da istifade ediyor, yabancı istihbarat örgütlerinin şemsiyesi altında hareket esnekliği kazanabiliyor.Bu noktada, ABD'nin eski Suriye Özel temsilcisi'in son beyanatı ayrı bir önem kazanıyor. Diyor ki...!"demiyor, o ayrı bahis! Sonra devam ediyor...Sözde DEAŞ'la mücadele altındaşekillenen bu tutum, yoruma bile gerek bırakmayacakkadar açık ve riskli!Terör örgütü PKK/YPG'nin, Türkgüvenlik güçlerini hedef aldığı, bu olaydasivilleri katletmesinin uluslararası desteğinive propaganda gücünü azaltacağıyorumu yapılıyor. Bu nedenle terör saldırısınınöncesindeki bağlantı ve rota özelolarak araştırılıyor. Bombanın, Afrin'denİstanbul'a kadar taşınmadığı, malzemelerinpeyderpey getirildiği ve yapımı tamamlandıktansonra Suriye uyruklu örgüt mensubunaverildiği değerlendiriliyor.Terör örgütü, darbe üstüne darbe yerkenİstanbul'da terör eylemine girişilmesinin,tam da Cumhurbaşkanımızın G 20Zirvesi'ne gideceği güne denk gelmesinin,tesadüf olamayacağı düşünülüyor.Bu terörist saldırının, orta vadedeHDP kapatma davası ve olası sonuçlarıile birlikte ele alınması gereğine de vurguyapılıyor. HDP, terör örgütünün siyasaluzantısı olsa da -onlara göre- siyasal alanındaralması halinde etnik milliyetçi grupların,farklı nitelikte eylemlere yönelebileceğiöngörülüyor.... Terör eylemi,Türkiye'nin artan dış etkinliğini, iç huzurunu,turizmini, genel olarak ekonomisinitahrip etmeyi amaçlıyor. Seçime gidilirkenyaratılmasınınbirçok spekülasyonu tetikleyebileceği tahminediliyor....Türkiye'nin, terörle imtihanı henüz bitmedi. TSK, emniyet-jandarma ve MİT'in terörü kaynağında kurtarma stratejisi pek çok hesabı bozdu. Ve bir kez daha... Teröre karşı milli bağışıklık geliştiren bu millet, ikiyüzlü siyasetin terk edilmesini -bilhassa 6'lı Masa'dan- istiyor.Allah, milletimizi böyle acılarla sınamasın. Terör şehitlerimize Yüce Mevlâ'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.