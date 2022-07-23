Israrla diyoruz ki... Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı sanıldığından da önemlidir. Üstelik bu istikrar, Türkiye'den dalga dalga çevre ülkelere ve halklara da yayılır. Elbette, belli sorunlarımız var ve Türkiye'mizin milli bağışıklığı, Türk milletinin sabrı, Türkiye'nin kurumlarının direnci bir kez daha test ediliyor. Bu sınavın geçilmesi ise tepkisellikten uzak, rasyonel tercihler yapılmasından geçiyor. Ve o karar dizisi bizi, 2023'e götürüyor.

Peki, bu tespitleri neden ve yeniden paylaşıyoruz?

Açıklayalım...

22 Temmuz 2022. Saat 17.00. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi.

Dünyanın gözü, kritik imza töreninde...

Ukrayna limanlarından tahıl ve yiyecek maddelerinin emniyetli sevki belgesi imzalanıyor. İmzanın tarafları Türkiye-Rusya ve Türkiye-Ukrayna. Gözetmeni de BM.

Savaşan iki ülke, birbirleri ile imza atamadıkları için ayrı ayrı Türkiye ile mutabakat tesis ettiklerini ve Türkiye liderliğine mutlak güven duyduklarını ilan ediyorlar. Kuşkunuz olmasın ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği, BM Genel Sekreteri Guterres'in uluslararası toplum adına teminat verdiği anlaşma karesinde Fransa Cumhurbaşkanı veya Alman Şansölyesi de olmayı çok isterdi. Atılan imzalar ve küresel mesajı, o derece mühim yani.

Nitekim Genel Sekreter Guterres, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde Karadeniz'de umut ışığı yandı. Bu anlaşma sadece taraflar için değil dünya içindir" derken, tam da bu durumu izah ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında; milyarlarca insanı açlıktan kurtaracak, küresel gıda krizinin aşılmasına, gıda enflasyonunun frenlenmesine katkı sağlayacak tarihi hamleyi anlatmakla kalmadı, bunun da ötesine geçerek asıl meseleye değindi. Dünyanın neredeyse unuttuğu Rusya-Ukrayna ateşkesi ve adil barış anlaşması! Ukrayna'daki çatışmalar üzerinden Rusya'nın yıpratılması için silah göndermekten yani ateşi körüklemekten başka bir şey yapmayan ülkeler topluluğuna karşı sadece Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi.

İşte bunun içindir ki Erdoğan'ın kaleme aldığı kitabın başlığı global sistemdeki hastalığın ilâcı:

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün!"

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7. MADDE NE DİYOR?



21 Temmuz 2022 tarihli Milli Güvenlik Kurulu açıklamasının en dikkat çekici bölümü, "7. Maddesi" idi!

MGK... FETÖ, PKK-YPG ve muhtelif adlar alan terör örgütleri ile mücadele, 15 Temmuz darbe girişimi, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, Yunanistan'ın provokatif eylemlerine yönelik uyarılar, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ve barışın gereği, NATO Madrid Zirvesi bağlamında İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele noktasında beklentiler gibi hassas başlıkları değerlendirirken, son paragrafta şu hususa işaret etti:

"Koronavirüs salgını ve ardından dünya genelinde yaşanan çatışmalarla derinleşen küresel ekonomik krizin, genişleyen siyasi ve sosyal etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilmiş, ülkemizin gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditlere karşı her alanda güçlendirilmesi için alınması gereken tedbirler gözden geçirilmiştir!"

İşte burası bam teli! Zira MGK'nın son maddesi, hafta içi gerçekleşen Finansal İstikrar Komitesi bilgilendirmesi ile birlikte düşünülmeli.

Bu da bizi "ekonomik güvenlik, enerji güvenliği, gıda güvenliği ve toplumsal güvenlik" bağlamında devlet aklının çalıştığına, erken uyarı ve önlem mekanizmasının işlediğine götürüyor! 2023 ve sonrasının güvencesi bu 4'lü güvenlik şemsiyesinden geçiyor!"