Jeopolitik gelişmeler, birçok ülke gibi Türkiye'nin de gündeminde geniş yer tutuyor. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ile başlayan süreç, başta Avrupa olmak üzere neredeyse dünyanın tamamını stratejik açıdan yeniden değerlendirme yapmaya hatta bir dizi önlem almaya zorluyor. Savunma alanının yanı sıra enerji ve gıda güvenliğinin ön plana çıktığı bu dönem, aynı zamanda finansal ve siber güvenlik ekseninde de sarsıcı gelişmelere sahne oluyor. Globalleşmenin yerini giderek bölgesel işbirliklerinin alacağı, geleneksel ittifak bağlarına alternatif çok merkezli dünya düzeninin kurulacağı anlaşılıyorBöylesine kritik küresel geçiş döneminde Türkiye, sadece coğrafi konumu ile değil, bağımsız politika uygulayabilme kabiliyetiyle de pozitif yönden ayrışıyorSavaşan tarafların her ikisiyle de güvenilir zemin inşa ederek konuşabilen, NATO ve AB için olmazsa olmaz konumunu pekiştiren, Balkanlar, Kafkaslar ve Kuzey Afrika için çatışma risklerini bertaraf edebilen kimliği ile Türkiye, tarihi fırsatın eşiğinde duruyor. Ve bu fırsatların kullanılabilmesinin yolugeçiyor.Dikkat edilirse, Avrupa'yı şoke eden harp ve göç dalgası karşısında, Cumhurbaşkanı'ın aktif diplomatik girişimleri Türkiye'yi müstesna bir yere taşıdı. Kelimenin her manasıylaülkemizde de geniş kitlelerin karar önceliklerini derinden etkiledi.Muhalefet partileri ise vaat ve iddiaları için şartların olgunlaştığını düşünür, dirsek temaslarını hızlandırırken bir andadairesine sıkışıp kaldı. Türkiye'nin, Rusya karşıtı yaptırımlara taraf olmasını isteyen kimi liderler, bu denemelerinden sonuç alamayınca kendisini, iç polemik malzemeleri üretirken buldu. Örneğin, Adana'daki bir gösteriye polisin orantısız müdahalesi üzerinden başörtülü polis/başörtülü vatandaş ikilemi yaratma gayretleri samimiyetsizlik hanesine yazıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü veya şehir hastanelerini hedef alan fayda/maliyet çarpıtması da muhalefete, arzuladığı kapsamda tepkisellik sunmadı!Ha,Elbette,Yani, muhalefet ve akıl hocaları, ilk fırsatta toplumun sinir uçlarına basacak argümanları aralıksız servise sunacaktır.Milletlerin kaderinin açık/örtülü operasyonlarla bir kez daha tayin edildiği bugünlerde, vazgeçilmez önceliğioluşturuyor. 6'lı muhalif blokun köpürttüğü suni siyasi dalga boyuna rağmen gözlerin ve umudun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odaklanması, özünde çok şeyi anlatıyor. Her ne kadar muhalefet, Rusya devlet başkanınınmanipüle ederek,senaryosuna dayalı iç tehdit algısı pompalamaya çalışsa da Türkiye'nin ve liderinin özgün karakteri bu kalıpları kolayca kırabiliyor.Ve nihayet, yazının içine yansıttığım fotoğraf...ArtAnkara Fuarı'nda fotoğrafını çektiğim bu tablonun müellifine ve emeğine saygımı kayda geçirerek devam edeyim! Yorum bütünüyle bana ait!Bu kadar çok horozun resmedilmesi bana CHP, İP, SP, DP, Deva ve Gelecek birlikteliğini çağrıştırdı. Siyasi köyü hangi horozun uyandıracağı bir yana horozun çok olduğu yerde nasıl sabah olacağı da bir muamma...Kuşkusuz: siyasette rekabet, alternatif ve denge olmalı. Çok parçalı, çok başlı, çok çıkarlı yapıda, ip cambazları bile dengede duramazken, dünyanın dengesinin kaydığı bir ortamda ancak sağduyulu çoğunluğun emin olduğu dengeden söz edilebilir. O adres de tüm sınamalara rağmen 20 yıldır bilinmektedir!