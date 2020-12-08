Genel Kurulu'nda dün 2021 Yılı Bütçesi üzerinde görüşmeler yapıldı. Bütçeler,Hem millet adına icraat yapabilme iradesinin belgesi hem de kamu kaynaklarının kullanımında hesap verebilirliğin özetidir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü bütçesi her yönüyle ilginç bir durumu yansıtıyordu...Ki bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ın, ekleri ile birlikte 62 sayfayı bulan 85 dakikalık sunuşunda da görmek mümkündü.Bir yandafotoğrafı vardı,diğer yanda da konjonktürelnedenlerleEkonomik belirsizliklere salgınınoluşturduğu şoklar eklenmişken,diyerek 83 milyon tekyürek kenetlenmiş âlicenap milletimizinbütçesidir.Terörü kaynağında kurutmuş, herbir köşesinde huzuru ve güveni tesisetmiş Türkiye'nin bütçesidir.Yerli-milli imkanlarla geliştirdiğisavunma sanayii ürünleri ile Karabağ'ın44 günde özgürlüğe kavuşmasına engüçlü katkıyı veren,45 günde sıfırdan hastaneler inşaeden,4. Ulusal Antarktika BilimSeferi'ni 30 günde tamamlayanTürkiye'nin bütçesidir.e-Devlet Dijital Türkiye çalışmalarıylakamu hizmetlerinde çağ atlayan,TÜRKSAT uydu projeleriyle çıtayıuzaya taşıyan Türkiye'nin bütçesidir.Salgın şartlarında kamu, özel sektörve üniversite elbirliğiyle 15 gündesolunum cihazı üretebilen,Tüm dünyaya yardım eli uzatabilenTürkiye'nin bütçesidir...

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da altını çizdiği gibi...2020 yılı Kasım ayı itibariyle Kovid- 19 salgını kapsamında vatandaşını desteklemek amacıylaseferber edebilmiş bir ülkedir.Bugünkü Türkiye,şeytan üçgeninden çıkmak,cari açığı ebediyen gündemdendüşürmek, büyümeyi tartışmasız biçimdesürekli kılmak zorundadır.Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan büyüklüğü ve gücü, içerideki kısır tartışmalara heba edilmemeli ve aynı zamanda vatandaşın günlük hayatını olumsuz etkileyen faktörler tekrar tekrar meseleye dönüşmemelidir.Muhalefetin ürettiği algıya karşı, bazı başlıklarda düzenli ve şeffaf bilgilendirmeye ihtiyaç olduğu dün bir kez daha anlaşıldı.Kritik savunma sanayii projelerinin önemi ve gerekliliği, hedefleri, yapılabilirliği, teslim tarihleri veya kamu-özel işbirliği örneklerinin ekonomik değeri, karşılaştırmalı maliyeti, yatırımın erken hizmete girmesinin sağladığı avantajlar bıkıp usanmadan izah edilmelidir.Eksiyi de artıyı da nota dökecek olan milletin ta kendisidir!