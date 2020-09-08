08 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu Ekonomi ve dış politikaya dair...
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Ekonomi ve dış politikaya dair...

Ekonomi ve dış politikaya dair...

08.09.2020, Salı
AK Parti döneminin önemli kazanımlarından biri de ekonomiyi ve dış politikayı sınırlı bir elitin özel konusu olmaktan kurtarıp halka mal etmesi oldu.
Kuşkusuz...
Gerek diplomasi gerek piyasaların ve reel ekonominin yönetimi popülizmi kaldırmaz.
Lakin...
Halkın olup bitenlere ilgi duyması, bilgi sahibi olması her şeye rağmen önemli ve değerlidir.
Bugün Türkiye'de,
Halihazırdaki tartışmaların özünü sadece, "statüko bekçileri" ile "dinamik politika uygulayıcıları" arasındaki tercih, söylem ve yöntem farklılığı belirlemiyor.
Söz konusu kritik eşik...
Yerli ve milli davranmak, önceliği Türkiye'ye vermek, angaje çevreler yerine Türk milletine yaslanmak arasındaki farkta da tezahür ediyor aynı zamanda!

***

Dün Külliye'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği "Türkiye Sigorta" ve "Türkiye Hayat Emeklilik" tanıtım toplantısında da vurgulandı. Mesele IMF'ye gidip gitmemek kadar, Cumhurbaşkanının deyişiyle milletin rızkını kaostan beslenenlere yedirip yedirmemekle de ilgili.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çizdiği çerçeve de gösteriyor ki Türkiye ekonomisi doğru yolda.
Ne demek istiyoruz?
Vurguladığımız husus, pandemi öncesi alınan kararların Türkiye'yi yeni bir yola taşıdığı, pandemi döneminde alınan önlemlerin de yerinde olduğu.
Güllük gülistanlık bir tablo çizmediğimiz malûm. Mühim olan, ekonominin geleceğini ilgilendiren kararların, orta vadede ülkeyi nereye götürdüğü.
Evet, pek çok güncel zorluk var.
Buna karşın, imalat sanayiinde çarkların dönmesi, tüketici güveninin artması, ekonominin yeniden büyüme patikasına girmesi, enflasyonun başını kaldırmasına geçit verilmemesi, dış ticarette dengelenmenin başlaması gibi kazanımlar da mevcut. Ekonomiye dönük köklü tedbirlerin en erken bir yıl içinde hissedilmesi, ince ayarların etkisinin ise 1-3 ay içinde görülmesi bilinen bir durum!

***

Odaklanmamızı ekonomiden dış politikaya çevirdiğimizde de aslında hiçbir zaman kolay olmayan tablonun bir başka versiyonu karşımıza çıkıyor.
Örneğin Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan coğrafyayı incelediğimizde, Hükümet'e eleştiri yönelten çevreler diğer ülkelerin mutlak kazanım elde ettiğini mi savunuyor?
Bir başka anlatımla herhangi bir ülke ya da ülke topluluğu ile yaşanan sorunlar, o ülkelerin Türkiye karşısında somut netice aldığı anlamına mı geliyor?
Yoksa...
ABD, Rusya, Fransa, Yunanistan, İran, Mısır, İsrail eksenindeki gelişmeler, Türkiye'yi stratejik denklemin dışına itemeyen ülkelerin hırçınlıklarından kaynaklanan sert süreçleri mi gösteriyor?
Nereden bakılırsa bakılsın...
Türkiye, küresel gelişmeleri belirleyen bölgesel güç olarak temayüz ediyor. Günün sonunda, kendi göbeğini kendisinin kesebileceğini gösteren zorlu işleri de başarıyor. Hak, alâka ve menfaatlerinin bulunduğu hiçbir noktada, kendisine rağmen sonuç alınamayacağını her fırsatta karşı tarafa da kabul ettiriyor.
Doğrudur...
Süreklilik gerektiren, hassas çizgide ilerleyen, toplumsal huzura, siyasi ve ekonomik istikrara doğrudan bağlı politikalar yürütülüyor.
Tam da bu nedenle...
Tarihi fırsatların elde edilmesi, tarihi duruşlar gerektiriyor!
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Durup düşünme zamanı! 05.09.2020 Cumartesi
İyi bilirdik! 03.09.2020 Perşembe
Doğu Akdeniz... Kriz yönetimi ve toplumsal bağışıklık... 01.09.2020 Salı
Türkiye’nin ‘resmi tören hafızası’ 29.08.2020 Cumartesi
Albayrak... ‘Öğretilmiş çaresizliğin’ aşıldığı nokta... 27.08.2020 Perşembe
‘Özlü Çözümler’ 25.08.2020 Salı
Makûs talihi değiştirenler ‘Albayrak ve Bayraktar!’ 22.08.2020 Cumartesi
S-400’ler hangardan çıkmalı mı? 20.08.2020 Perşembe
Enerji, sinerji ve bir müjde! 20.08.2020 Perşembe
Siyasi mimarinin kilit taşı: Erdoğan 18.08.2020 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA