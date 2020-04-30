Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele sürecinin kamuoyuna pek yansımayan yönü,diyenlerin beklentisi, temennisi ve hatta pusuya yatması oldu. Maalesef, kısa vadeli çıkarları uğruna ruhunu kirletenlerin varlığı, an itibariyle müteyakkız olmayı gerektiriyor!Cumhurbaşkanı'ın ilk günden bu yana yaklaşımının,üzerine kurulduğunu her fırsatta tekrarladık. Sosyal izolasyon ortamında, sakin kafa ile bir seri temas trafiği içine giren Cumhurbaşkanı, bu görüşmeleri sayesinde süreç yönetiminitutmayı başardı. Yani,eksenini hep muhafaza etti.Önceki akşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı'la sohbet ederken,sözünü duyunca gelecek adına daha fazla ümitlendim. Zira şu ana kadar gösterilen toplumsal fedakarlığın netice vermeye başlamasını yanlış yorumlayanların giderek yükselen sesi, farklı lobilerin artan kulisleri ister istemez soru işaretlerini de gündeme getiriyordu.kolaycılığına kapılma riski, ilk Kovid19 vakasının görüldüğü 11Mart'tan bu yana geçen 50 günlük süredeile eş değer anlam taşıyor. Şükür ki Hükümetin olayları analiz tarzı, Bilim Kurulu'nun önerilerine de denk düşüyor.Tabii ki uzmanlardan en uç seçenekleri de ortaya koyması beklenir. Siyaset kurumu ise Türkiye'nin genel gidişatına ve dünya örneklerine bakarak makul bir senaryo üzerinden ilerler.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesi ileson aşamaya getiren Başkan Yardımcısı Oktay'ın, tüm bakanlıklar ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri ile istişare etmesi de kapsayıcı ve katılımcı çözümlerin hayata geçmesi bakımından faydalı.Fiziksel mesafe, maske, hijyen kurallarıbağlayıcı olarak sosyal yaşamımızın asli parçasıhaline gelecek.Bu bayramda belki kucaklaşamayacağızamaTurizm sektöründe, restoran-kafe işletmeciliğindedaha az sayıda masa, AVM'lerdeise sınırlandırılmış müşteri ile hizmet şartlarınıgönüllü olarak kabulleneceğiz.İmalat ve gıda sanayini dinamik tutmayı,Avrupa ile eş zamanlı olarak çarkları hızlandırmayıönceleyeceğiz.İlk fırsattademeyecek, birkaç ayşehirlerarası hareket kısıtlamasına razı olacağız.aklımızdan hiç çıkarmayacağız.8 ve 12. sınıf öğrencilerinin liselere veüniversitelere geçiş sınavlarını yüksek hassasiyetlegerçekleştirecek, haziran ortasından itibarenokullarda telafi eğitimi verilmesinin yollarınıbulacağız.Yeni normalin, eski hayatımızdan farklı seyredeceğini bilerek, alışkanlıklarımızı değiştirmeyi, kültürel, ahlaki ve dini değerlerimize ise daha sıkı sarılmayı öğreneceğiz.