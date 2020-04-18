Kamu bankalarının bırakın elini, gövdesini dahi taşın altına uzattığı bu hassas günlerde özel bankaların tutum ve davranışları haliyle ciddi eleştiri konusu oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı'ın da işaret ettiği gibi pırıltılı reklam kampanyaları gerçekleri görmemizi engellemiyor. Hoş, o reklamlarda da esnafa, tüccara, sanayiciye yeni kredi açıldığına dair tek bir mesaj yer almıyor. Sadece, vadesi gelen mevduatlar, dönem faiziyle birlikte sonraki aya uzatılıyor, o kadar.Tabiideyince, yerlive yabancı sermayeliolanları da ayrı ayrıele almak gerekiyor. Hatta meseleyibanka bazında tek tek değerlendirmektede fayda bulunuyor. Zira, özel bankalartopluluğu orta sahada top dolaştırmayaimkan veren, taktik gerekçeler üretebiliyor. Örneğin diyorlar kiOysa hepimiz biliyoruz ki özel bankalar,bahanesi ile müşterilerine kırk deredensu getirterek, sonunda kamu bankalarınayönlendirmeyi tercih ediyorlar!Ayrıca,gibi argümanlarıda sıkça kullanıyorlar.

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Bütün bunlardan da önemlisi, karar merkezleri Türkiye'de bulunmayan yabancı hakimiyetindeki veya ortaklığındaki bankaların yöneticileri de İspanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı ikna etmekle meşgul oluyorlar. İşte madalyonun bu yüzü, bizleri teyakkuza geçmeye zorluyor.. O tarihte bilhassa özel bankalar, hatta kamu bankaları ortak yönetim kurulu adı altında faaliyet gösteren sonradan türeme aktörler, Türk özel sektörünün çok değerli varlıklarını yaşatmak yerine bitkisel hayata sokmaya dönük stratejilerini hayata geçiriyorlardı. Senelerin emeği ile kurulmuş şirketler, fabrikalar yok pahasına yeni sahiplerine (!), yabancılara devrediliyor ya da yönlendiriliyordu.Halihazırdaki tabloda, özel bankaların ilk bakışta makul izlenimi veren kredi açma iştahsızlığı buzdağının suyun üstündeki kısmı gibi duruyor.. Tam da bu nedenle Türkiye Varlık Fonu'nun, Türkiye markası ile özdeşleşen özel sektör kuruluşlarını kaderine terk etmeme girişimi çok yerinde bir karar olarak karşımıza çıkıyor.Cumhurbaşkanı'ın -benzerini- geçmiş yıllarda yaptığı gibi banka patronları ile konuşup her birini ağılıklarına göre tartması, böylece gelecekteki değerlendirmelere esas sektörel yeniden yapılandırma için kriterler geliştirmesi gerekiyor.