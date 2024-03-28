Kalbin hastalıklarından biri olan hased, bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. İbadetleri ifsad eden, insanı günaha iten hased, İslam'ın şiddetle yasakladığı, kişinin hem dünyada, hem de ahirette felâkete uğramasına sebep olan bir duygudur.Allah Resûlü (sav): "İman ile hased bir kulun içinde yerleşmez" (İbn-i Hibban, Beyhaki) buyurarak hasedin mümine yakışmadığını ifade etmiştir.Hased yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır. Konuyla ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:"Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, hased de iyilikleri yer bitirir." (Ebu Davud, İbn-i Mace) Allah'u Teâla, Felak Suresi'nin 5. ayetinde: "...ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden âlemlerin Rabb'ine sığınırım, de" buyurarak hased duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir.Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve keder taşırlar. Çünkü duydukları üzüntüyle hased ettikleri nimet azalmaz yada kendilerine verilmez. Böylelikle hased eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz. Hased sahibi hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar hem de ahirette büyük bir kayba uğrar.Efendimiz (sav) şöyle buyuruyorlar:- "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize hased etmeyin, kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin; Ey Allah'ın kulları!Kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Müslim) Günümüzde toplumun kanayan yaralarından olan hased ve kıskançlık hastalığından kurtulmak için, Allah'ın insanlara verdiği rızka, O'nun taksimine razı olmak ve diğer Müslümanları kardeş kabul ederek onların sahip olduğu nimetler için mutluluk duymak gerekir.Elbette ki, ihtiyaç sahibi mü'minlerin kalplerinde böyle tehlikeli bir duyguya mahal vermemek için Allah'ın kendilerine ikram ettiği zengin Müslümanlar mallarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıdırlar.Böylece zengin-fakir arasında denge sağlanarak kalplerde gerçek kardeşlik tesis edilmiş olur.İmam Beğani Nisa suresinin 69. Ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle der;Hz Sevban (ra) Peygamberimize çok bağlı bir sahabeydi. O'nun işleriyle meşgul olurdu. Peygamberimizi göremeyince özlerdi. Bir gün Hz Peygamber e geldi. Ama rengi sapsarı olmuştu. Hasta bir görüntüsü vardı. Yüzünde hüzün esintileri vardı.Hz Peygamber (sav) Sevban'a sordu; "Neyin var Sevban, hasta gibisin. Yüzün solmuş"Hz Sevban söyle dedi; "Ey Allah'ın elçisi hasta değilim. Beni sarsan bir acıda yok. Ama ne var ki seni bir gün göremeyince özlüyorum. Seni görünceye kadar bu özlemim geçmiyor. Sonra ben ahireti hatırladım. Düşledim. Cennete girsem bile seni orda göremem. Çünkü sen peygamberlerle beraber olacaksın. Makamın yücelerde olacak. Cennete giremezsem seni ebediyen göremem. İşte beni solduran, hasta gibi gösteren bu sorulardır.İmam Beğani'nin ve Vahidinin aktardıkları bu olay üzerine Nisa 69. Ayeti iner;"Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği Peygamberlerle, Sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır".ALLAH'IM! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen ise sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım! Bana bir va'dde bulun ki, kıyamet günü senin va'dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen va'dine muhalefet etmezsin.Cuma namazı için erken hazırlanmak"KIM Cuma günü elinden geldiğince temizlik yapıp yağlanır, evindeki kokudan da sürünür, sonra mescide gelip iki kişinin arasını eliyle açıp rahatsız etmeden sessizce oturur, sonra Allah'ın farz kıldığı namazı da kılar ve imam konuşurken susup dikkatle onu dinlerse, mutlaka onunla gelecek Cuma arasındaki günahları bağışlanır."EY iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz ? ( Nisa – 144)"ÖLÜLERINIZE (ölmek üzere olanlara) 'Lailahe İllallah' demeyi telkin edin." (Müslim)DİLEDİĞİNİ aziz eden.KAPIYI çalarken kapının ya sağında ya da solunda beklemek, karşısında durup da içeriyi izlememek (kapı ilk açıldığında ev sahibinden izinsiz içeriye bakmak haramdır).Müslüman bir insan vefat etiğinde biz onun için şu cümlelerikullanırız. Allah'ım bu kardeşimize rahmet eyle, günahlarınıaf eyle, onu peygamberimize komşu eyle, ahirette sevdikleriyleberaber haşr eyle. Geride kalanlara sabır ve güç ver.Bunun dışındaki sözlerin ölüye faydası yoktur. Ölüyü hayırlayad etmek, affedilmesini yüce Allah'tan istemek, kusurlarınıaffet diye dua etmek esas olandır. Zaten vefat etmiş kişi konuşabilseydibizden bu tür temenni ve dualar isterdi.Gusül abdesti alırken dua etmekte birsakınca yoktur. Çünkü gusül abdesti almayabaşladığınızda besmele çekerek yıkanmayabaşlıyorsunuz. Artık o niyetle o işegirdiğiniz için dualarınızı söyleyebilirsiniz.Eğer o duaları da biliyorsanız, söylemenizdedinen bir sakınca yoktur.Müslüman kişi eşini tabii ki kıskanır. Namuslu insaneşini kıskanır. Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Amabu kıskançlık bir hastalığa dönüşmemelidir. Anormal birtehdide dönüşmemeli, bir şüpheye dönüşmemelidir. Birinsan kötü bir şey yapmak isterse başına 10 tane polisde koysan yine yapar. Engelleyemezsiniz. Yanlış yapanınyanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirinegüvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.