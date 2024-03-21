İnsanoğlu yaşadığı dünyada acaba Rabb'inin rızasını kazanacak amelleri işleyebiliyor mu? Bunun dünyada bir sağlaması var mı? Yoksa amel defterine yazılan notlar hepmi? Kendi kendini test edebilme şansı var mı? Daha öz bir ifadeyle, mesajın hakkını verebiliyor mu? Bence bunu görebilme imkânı var. Aslında akşam başınızı yastığınıza koyduğunuzda, Allah'a ve kula karşı iç dünyanız rahatsa mesele yok. Bazen yüce Allah'ın mağfiretinisağlar.Bir gün, bir Allah dostu, dilenen bir kadın gördü.Hava soğuktu. Donduran bir rüzgâr vardı. İnsanlar evlerine varmak için kaçışıyorlardı. Dilenen kadının kucağında ise ufak bir çocuk vardı. Allah dostu oradan geçti. Gözü küçük çocukta kaldı. Kadın,diyordu. Allah dostunun verecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü o da yoksuldu.Belki akşama yiyeceği bir şeyi de yoktu. Dünyalık olarak sadece sırtına giydiği bir hırkası vardı.diyen kadını duyunca hırkasını çıkarıp çocuğun üzerini örttü. Sonra da soğukta titreyerek kulübesine doğru yola koyuldu. Gece fakirhanesinde garip bir rüya gördü: Muhteşem bir köşkün yanındadır.Göz kamaştıran bir köşk, onu o kadar etkiler ki, oradan gözünü alamaz. Hayretler içinde sorar:Rüyasında cevap verirler:"Bu köşk senindir." Yoksul Allah dostu sorar:Cevap verirler:"Bugün, bir çaresizin sırtına hırka attın. Bu köşk, yoksul kadının çocuğunun sırtına attığın hırkanın karşılığıdır." Bir hırkaya bir köşk.Mesele hırkanın değerinde değil. Mesele hırkayı veren el ve hırkanın uğruna verildiği eldedir.Rabb'in cömert eli, kulun cömert elinin üzerindedir.Bağışlanma işte bazen böyle bir hırkayla gelir, niyet Allah ise. Bazen bin hırka bir işe yaramaz, niyet Allah değilse. Bazen bağışlanma "La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur" sözüyle gelir.Denilir ki kul mahşerde hesaba gelir. Hesap defteri açılır. Hesap defterinde kulun hiçbir iyiliği yoktur. Aksine defteri günahlarla doludur. Terazi konulur. Günah kefesi ağır basar. Kulun hiçbir ümidi kalmamıştır. Emir gelir, kulu hak ettiği yere gönderin diye. Kul cehenneme doğru sürüklenir.Ümidinin kalmadığını anlar. Bütün kapılar kapanmıştır.Yalvarmaya başlar. Melekler bu yalvarmaları duymazlıktan gelir.derler. Sen dünyadayken yalvaracaktın; burada ağlamanın, sızlamanın kıymeti yoktur.Yüce Allah bu manzarayı bilmektedir. Her şeyi bilmesine rağmen meleklerine sorar. Bu kulun hiç mi iyi bir ameli yok? Meleklerder. Sonradan yeniden yola devam edeceklerinde, Rabb'imizden emir gelir:Melekler hayret ve merak içinde sorar: "Ya Rabbi, kulun bizden gizli kalmış, amel defterine de yansımamış bu iyiliği nedir?" Yüce Allah cevap buyurur: "Bu kul bir gece uykusu kaçtığında yana dönerken zikir (Allah'ı anmak) niyetiyle bir defa 'La ilahe illallah' demişti. İşte ben bu kulumu, o kelime hürmetine affettim. Onu alın ve cennete götürün." Melekler cehenneme doğru sürükledikleri kulu, cennete doğru taşımaya başlarlar. Bir zikir kelimesi. Bazen terazide bütün günahları silecek kadar ağır olabilir. Belli ki bu kelime öyle dolu dolu, öyle Rabbani, öyle coşkulu, öyle imanla söylenmiştir ki bütün terazileri altüst etmiştir.Bu iki örneği şunun için verdim: Hiçbir iyiliği, hiçbir iyi niyeti küçük görmeyin. Kulun nazarında kum gibi ufak olan, Yaratıcı'nın nazarında dağlar kadar büyük olabilir. Bu iyilik için de geçerlidir, kötülük için de...Küçük gördüğünüz bir isyan, bir günah Rabb'in nazarında şirkle yarışabilir. Bir bakarsınız hiç farkına varmadan bütün ameliniz boşa çıkmıştır.Yapacak hiçbir şeyiniz kalmaz. Ortada öylece kalakalırsınız. Veya en çetin günde, mahşer meydanında, bütün ümitlerinizin eridiği o hesap anında, bir bakarsınız hiç önemsemediğiniz bir iyiliğiniz affınıza vesile olur. Sizi cennetin ve yüce Rabb'in en seçkin misafiri yapar.Hz. İbrahim'in duasıEy Allah'ım! Bu yepyeni bir gündür. Bu bakımdan bugünü benim için ibadetle aç, mağfiret ve rızanla kapat. Bugün de bana nezdinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir, benim için kat kat çoğalt ve bugün de işleyeceğim günahlarım için beni affet. Çünkü çok affeden ve her çeşit nimetlerle kullarına ihsanda bulunan, kullarını çok fazla seven, daha istemezden önce onların isteklerini bilip takdir eden sensin!"Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabb'in yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 11/123)"Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder."El-AzimBüyüklükte benzeri olmayan, en yüce.Yatağa girerken Felak ve Nas surelerini okuyup ellere üfürüp yüze sürmek."Gece namaz kılma âdetinde olup da uykusu galip gelen kimseye Allah kılmadığı namazın sevabını verir, uykusu da sadaka olur."Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamandanamaz abdesti de almış olacağı için buabdestiyle namaz kılabilir, ayrıca abdestalması gerekmez. Hz. Peygamber'in (SAV)gusül abdestine başlarken namaz abdestigibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıcaabdest almadığını ifade eden hadisler vardır.Adak, kişinin ibadet niteliğindeki bir şeyi yapacağına dair Allah'asöz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulmasıiçin adağını yerine getirmesi gerekir. Adanan şey aynen yerinegetirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez. Bu nedenle kurban keseceğinedair adakta bulanan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerinegetirmiş olur. Adak kurbanını kesmek yerine, parasını fakirlere vermekya da ayni yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.Oruçlu iken ciddi bir tıbbi problem oluşursa veyahayatınızı tehlikeye sokacak bir olayla karşı karşıyakalacak olursanız yahut hakikaten oruca devam edemeyecekbir hâle gelirseniz orucunuzu bozarsınız. Bu keyfibir bozma olmadığı için daha sonra bir güne bir günkaza edersiniz.