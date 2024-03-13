Kur'an-ı Kerim, anlamak isteyenler için çok çarpıcı bir ifadeyle uyarıda bulunuyor:Göz günahı gözlüyor, özlüyor ve pişkin pişkin izliyor. Mahreme, kalbe, iffete göz dikmiş göz, günahkâr ve asi gözdür. Kendisine ateşin dokunacağı göz bu türden gözdür. Bizler gözün günahı olarak sadeceyı bildik. Nice asi, yoldan çıkmış ve sınırı aşan göz var ki hiç düşünülmedi.Kulak da sorumlu. Haramı, mahremi, kendisini ilgilendirmeyen her şeyi dinleyen kulak, yaradılışının dışına çıkmış kulaktır. Öyle ya; kulak Kur'an, zikir, hayır ve iyilik sözlerini dinlemek için yaratılmışken haddini aşabiliyor. Bu kulak ve sahibi sorumludur. Kalp de şaşkın. Rabb'ine dönecekken kıblesini, gayesini şaşırıyor. Başka şeylere, dünyevi aşklara, zevklere kendini ram ediyor.Bu ayette kınanan her organ; mahreme dokunma yönüyle de ele alınmış.Hz. Peygamber (SAV) perdeyi aralıyor:Aslında yalanın tam ortasındayız. Kur'an gıybet ve tecessüsün dünyevi cezasınıkadar tiksindirici bir forma büründürmüş (Hucurat 12), hemen akabindediye sormuş ve öncesinde de bam teline dokunarakbuyurmuştur. Yani; gizli ve mahremi kazımayın.camide dilenen bir genç görür.diye düşünür. Aslında hepimizin düşündüklerini söylüyor. Gece rüyasında bu delikanlının vücudunun pişirilip kendisine sunulduğunu görür.şiddetle reddeder.der. Kendisine denir ki:Ter içinde uyanan Cüneyd, abdest alıp mescidegider ve genci bulur. Helallik alır. Gencin ifadesi ilginçtir:Tabii buradan genç yaştadilenmeye cevaz verildiğianlaşılmamalıdır. Ama herkesinhâli ve mahremi kendineaittir. Bizler başkasının değil,kendi halimizle ibret olmalıyız.Hz. Peygamber (SAV) miraçta; tırnaklarıyla yüzünü parçalayanlar görür. Cebrail,der. Denilir ki gıybetin dünyeviüç önemli karşılığı vardır:Kişinin duası kabul olmaz.Yaptığı hayır kabul olmaz.Günahları birikir.Çağımız Müslümanlarının en yaygın ve kahredici günahlarının başında gıybet gelir. Namazı, orucu, zekâtı, zikri, haccı olan birçok mümin, cennetin kapısından gıybet ve kul hakkından dolayı geri çevrilecektir.Allah'ım tövbe edip tekrar işlediğim her bir günahtan dolayı affetmeni istiyorum.Söz verip yerine getirmediğim şeylerden dolayı beni affetmeni istiyorum.Senin hoşnutluğunu niyet ederek başlayıp sonradan içine başka duygular karışan işlerimden dolayı da bağışlamanı istiyorum.Bana ihsan ettiğin, ama benim onları sana karşı günah işleyerek kötüye kullandığım bütün nimetlerin için de senden beni bağışlamanı niyaz ediyorum.Ey gizli ve açıkta, gündüzün aydınlığında ve gecenin karanlığında, topluluk içinde ve gizlice işlediğim her günahı bilen Rabbim! Beni affetmeni istiyorum. Ey hilm sahibi Allah'ım, ey kullarına muamelesi yumuşak olan Rabbim, dualarımı kabul eyle."Şüphesiz Rabb'in, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.""Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir insan, bir kuş ve hayvan yerse bu yenenler kendisi için sadaka olur."Başına bir felaket gelene geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kimseye, felaket gelen kişiye verilecek sevabın aynısı vardır. Bir musibetten dolayı mümin kardeşine taziyede bulunan kişiye Allah-u Teala keramet elbisesi giydirir.Azamet ve kudret sahibi, her şeye gücü yeten, hükümlerine karşı gelinemeyen.Bu işi yapanlar Allah katında "kebair" yani büyükgünah işlemiş olurlar. İnsanların namus, izzet ve şerefinesaldıranlar iftiracı ve yalancı sayılırlar. Bu tür işlere tevessüledenlerin tövbe etmeleri ve helallik almaları gerekir.Ramazan ayında tutulamayan oruçların ve başlanıp da bozulan oruçlarınkaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de, "İçinizden hasta olan veyayolculukta bulunan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar"buyurulmaktadır. Kazaya kalan oruçlar, oruç tutulması yasak olan günlerdışında, ardı ardına veya ayrı olarak tutulabilir.İşittiğiniz husus doğrudur. Çünküev boş bile olsa melekler orada bulunurlar.Eve girerken onları da kastederekAllah'ın selamını vermek sünnettir.