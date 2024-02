HZ. Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Ey Kalpleri Çeviren!

Kalbimi itaatin üzerine daim kıl." Bu sözü duyan Hz. Aişe (RA) sordular:

"Ey Allah'ın Peygamberi! Siz bu duayı çok okuyorsunuz.

Korkuyor musunuz?" Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey Aişe! Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır.

Allah dilediğinde kalbi hemen çevirir." DUA REDDEDİLMEZ

Bazı insanlar aceleci davranır da Rabbim beni duymuyor, önemsemiyor diye yakınır. Aslında kabul edilmeyen dua yoktur. Ama dua her zaman bizim istediğimiz gibi karşılık görmez.

- Bazen Allah duayı kabul etmez ancak kişinin istediğini ahirete bırakır.

- Veya yaptığı dua ile bir belayı uzaklaştırır. Yani kişinin istediğini kabul etmez ama hayatındaki bir olumsuzluğu uzaklaştırır.

- Allah şer için dua edenin duasını ise reddeder.



SORU: Mahşer günü her günahımız ortaya çıkar mı?

CEVAP: "Zerre kadar iyilik yapan karşılığını görür, zerre kadar kötülük yapan da karşılığını görür." Bu ayet hiçbir şeyin unutulmayacağını gösteriyor. Kişinin amel defterinde her şey bulunacaktır. Ama Yüce Allah'ın unutturduğu yani affettiği kötü ameller defterden silinmiş olacaktır. Netice itibariyle, Allah sizi affetmişse günahlarınız örtülecektir.

Bazı âlimlere göre, affedilen her amel defterde görülecektir.



SORU: Kıyamet kopunca melekler ölecek mi?

CEVAP: Kıyamet kopunca Allah'tan başka melekler de dahil olmak üzere bütün canlılar öleceklerdir. Kassas Suresi 28/88.

Ancak melekler için insanların hesaba çekildiği anlamda bir hesap olmayacaktır. Sembolik anlamda melekler de mahşer yerine getirilip bekleyeceklerdir.



SORU: Mahşerde peygamberlerin hesaba çekileceği doğru mudur?

CEVAP: Maide Suresi 116. ayetinde de açıkça belirtildiği gibi peygamberler de sembolik olsa da hesaba çekileceklerdir. "Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?" İsa da şöyle diyecek: "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin." (Maide/116) SORU:



SORU: Cinlerin yaratılış payesi nedir?

CEVAP: Cinler farklı olarak yaratılan (ateşten) varlıklardır.

Meleklerde farklı (nurdan ) yaratılmışlardır. Yüce Allah bu yaradılış modelleri ile ilahi kudretini göstermektedir. Tıpkı babasız Hz.

İsa'yı (as) yaratması gibi, işin bir yönü bu. Ama sorumluluk açısından cinler de insanlar gibi Yüce Rabbi bilip ona ibadet etmek için yaratılmışlardır.



SORU: Nazardan korunmak için "Maşallah" demek yeterli olur mu?

CEVAP: Maşallah ifadesi "Allah'ın dilediği olur" anlamına gelir. Bu söz, güzel ve beğenilen şeyler karşısında Allah'ın büyüklüğünü hatırlamak ve hayranlık belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle de toplumda nazar değmesi için kullanılıyor.

Peygamberimiz (sav) nazar, göz değmesine karşı Ayet-el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini öğütlemiştir.