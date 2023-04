İman, kayıtsız şartsız bildirileni kabul etmek anlamına gelir. Yüce Allah'ın kitabında bildirdiklerinin doğruluğunu ve gerekliliğini kabullenmektir. Şartlı iman olmaz. "Buna iman ediyorum, şunu kabul etmiyorum" tarzındaki iman eksiktir.ifadesi, bir hadisten alınmış genellemedir ve yanlış yorumlanmaktadır. Zira İslam'da iman edilmesi gereken hususlar altı şeyden ibaret değildir. Zinanın haram olduğuna iman etmek de imanın ve Müslüman olmanın şartıdır. Kumarın haram olduğuna iman etmek de imanın gereğidir. Kumar oynamak günahtır, ama kumarın haram olduğunu reddetmek imana zarar verir.Hadiste ifade edilen imanın altı şartı, ilk Müslüman olana teklif edilecek olan hususlardır ve çoğu fizik ötesi âlemle ilgili konulardır. Çünkü imanda esas olan, görülmeyeni kabul etmektir. Kaldı ki Kur'an'a iman, zaten bu altı şartın içindedir. Yani Kuran'dakilerin hepsine iman. Bazen ibadetten kaçmak ve günaha dalmak için şu mazereti ileri süreriz:dediğimizde de mazeret hazırdır.deriz.Kendimizi rahatlatırız böylece. Doğrudur, namaz kılanlar içinde de, kılmayanlar içinde de yanlışlık yapanlar vardır. Ama ölçü bu olmamalı. Hedef, Hz. Peygamber gibi, Hz. Ebubekir gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Aişe gibi, Hz. Fatıma gibi namaz kılıp temiz yaşamak olmalıdır. Kötüden, örnek olmaz ki.Sürekli,diyenlere Kur'an-ı Kerim cevap veriyor:(Necm, 53/32).İman, sadece İslam dairesine girmek için yeterlidir. İmandan sonra, bu imanı sağlamlaştıracak iyi işler, ameller ve ibadetler gerekir. O zaman yapılacak ibadetlerin yansımalarına bakalım:Allah'ın emirleri yerine getirilince bereket oluşur.Ayet şöyle buyurur: "Eğer o memleketler halkı, imanedip Allah'tan korkmuş olsalardı, muhakkak kiüzerlerine yerden ve gökten bereket kapılarıaçardık." (El-Araf, 96).İbadetler yerine getirilince gayeyeerişilir. Zor yollar kolay hale gelir. Kuranbuyuruyor ki: "Kim Allah'tan korkarsa(takvalı olursa) Allah onun işine birkolaylık verir." (Et-Talak, 2-4).Allah'a yakınlaşmak hayatıgüzelleştirir, çekici hale getirir.Kuran şöyle buyuruyor: "Erkek veyadişi, mümin olduğu hâlde kim iyiamel işlerse muhakkak onu güzel birhayat ile yaşatacağız." (En-Nahl, 97).İtaat ve ibadet; sıkıntıların vepsikolojik sarsıntıların en güzel ilacıdır.Allah şöyle buyuruyor: "Dikkat ediniz!Ancak Allah'ı anmakla kalpler yatışır vehuzur bulur." (Ra'd, 28).İbadet her türlü belanın uzaklaşmasına vesile olur.Kuran haber veriyor: "Şüphesiz ki Allah müminleri (hertürlü saldırı ve beladan) koruyacaktır." (El-Hacc, 38).İbadet edenlerin dereceleri yükseltilir. Dünyadabelki bazen ama ahirette sürekli yüceltilir: "Allah sizdeniman edenlerin mertebesini yükseltir." (Mücadele, 11).Allah'a yönelen insana karşı halkın kalbinde sevgioluşur. Kur'an-ı Kerim şöyle açıklıyor: "İman edip salih(Allah'ın razı olduğu güzel işler) amel işle yenler var ya,Rahman (olan Allah) onlara bir sevgi verecektir (onlarıgönüllere sevdirecektir)." (Meryem, 96).Ya Allah, dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için "lailaheillallah"ı, her keder ve üzüntü için "maşallah"ı, her bir nimet için "elhamdülillah"ı, hayret verici her şey için "sübhanallah"ı, her bir günah için "estağfurullah"ı, her darlık için "hasbünallah"ı, her musibet için "inna lillahi ve inna ileyhi raciun"u, her bir kaza ve kader için "tevekkeltü alallah"ı her bir itaat ve isyan hareketi için "la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim"i hazırladım. Ey Rabbim, bize artır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver, bizden kabul eyle. Ey kerem sahibi, ey esirgeyenlerin en merhametlisi, duamı kabul eyle. Hamd âlemlerin Rabb'ine mahsustur."BirMüslüman'ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır." (Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10)"Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al."Gizli açık, her şeyden haberdar olan.Namaz aslında kişinin Allah ile konuşması,O'na imanını, kulluğunu ifade etmesidir. Gerçekanlamda namaz kılan kişi, her türlü dünyalığıseccadenin dışında bırakmalıdır. Bununla berabernamaz esnasında bu tür şeylerin akla gelmesinamazı bozmaz.Eşiniz yeme-içme, elektrik, su gibi bütün zaruriihtiyacınızı karşılamak zorundadır. Kocanızın görevibudur. Eğer sizi aç bırakacak, muhtaç bırakacakkadar para bırakmıyorsa eşin cebinden para almaktadinen bir sakınca yoktur. Çünkü zaten hakkınızolan şeyi alıyorsunuz.Biri, Peygamberimize gelip, "Babam hacca gidemedenvefat etti. Onun yerine hac yapabilir miyim?" dedi. Hz.Peygamber "Babanın bir borcu olsa öder miydin?" diyesordu. Kişi "Evet öderdim" deyince Peygamberimiz şunusöyledi: "O zaman babanın yerine hacca da gidebilirsin."Peki, "Ölen kişinin borcu kapanmış olur mu?" derseniz,bunu bilemeyiz. Bunun kararı yüce Allah'a aittir.