Hz. Peygamber Efendimiz, bütün yeryüzüne gönderilmişti. Onun daveti bir ırka, millete, kavme veya yöreye değil, bütün insanlığadır. Onun için Kuran-ı Kerim'de "Ey Araplar!" tarzında bir çağrı cümlesi bulamazsınız. Kuran'daki bütün hitaplar, "Ey insanlar, ey iman edenler" şeklinde geneli kuşatır.Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber'in misyonunu,(Bakara 19, Sebe 28, Fatır 24, İsra 105, Furkan 56, Ahzab 45, Fetih 8) cümlesiyle duyurmuştu. Hz. Peygamber insanlığın tümüne geldi. Hitabı da, daveti de umumidir. Halbuki kendisinden önce gelen peygamberler belli bir ırka, bölgeye veya kavme indirilmişti.İşte bu Peygamber (SAV), bütün çabasını insanlığın hidayetine yönlendirdi. Önce imanı öğretti. Allah'a imana ve itaate çağırdı. Sonra yüce Rabb'e ibadet etmeye, kötülüklerden vazgeçmeye, ahlaki zafiyetleri ıslah etmeye, erdemli tavırlarda bulunmaya davet etti. Bazen konuşarak, bazen konuşturarak, bazen bakarak, sadece lisan-ı haliyle (duruşuyla), bazen de ikna etmenin en güzel yöntemlerini kullanarak bunu sağlamaya çalıştı.Bu anlamda Efendimizin gördüğü ve aktardığı bazı rüyalar da önemli yer tutar. O, gördüğü bazı rüyaları paylaşır, sonra da yorumlardı. O'nun gördüğü rüyalar, apaçık ve müjde dolu rüyalardı. İnsanları bağlardı. Çünkü peygamberlerin rüyaları da bir anlamda vahyin bir parçasıdır. Efendimiz bir seferinde şöyle anlattı sahabesine:"Dün gece acayip bir rüya gördüm. Ölüm meleği, ümmetimden birinin canını almaya geldi,onu çevirdi.Ümmetimden birini kabir azabı ona açılmışken gördüm.onu bundan kurtardı.Yine birini şeytan korkutuyordu,, aralarına engel oldu.Ümmetimden birini gördüm; susuzluktan dili dışarı çıkmış, su ne zaman gelse men ediliyordu., onu suladı.Ümmetimden birini gördüm; azap melekleri korkutuyordu., ellerinden kurtardı.Ümmetinden birini gördüm; nebiler halka halka oturmuşlardı. Onlara yaklaşmak isteyince kovuluyordu, elinden tuttu.Onu benim yanıma oturttu.Yine ümmetimden birini gördüm; onun arkası, sağı, solu, üstü, altı karanlık idi. O ise şaşkın halde idi., onu karanlıklardan çıkardı, nura girdirdi.Ümmetimden birini gördüm; müminlerle konuşuyor, fakat müminler onunla konuşmuyorlardı, "Ey müminlerin topluluğu!Onunla konuşun" dedi.Konuştular.Ümmetimden birini gördüm; ateşin hücumunda kalmıştı. Alev yüzünden eline geliyordu.yüzüne perde, başına gölge oldu.Ümmetimden birini gördüm; cehennem melekleri onu yakalamış.onu ellerinden kurtardı.Onu rahmet meleklerinin yanına dâhil etti.Ümmetimden birini gördüm; dizleri üzerine oturmuş, onunla Allah arasında hicap var., elinden tuttu, onu Allah'ın huzuruna girdirdi.Ümmetimden birini gördüm; sayfası sola uçtu.sayfasını yakalayıp sağ tarafa getirdi.Ümmetimden birini gördüm; mizanı hafif geliyordu.ağırlaştırdı.Ümmetimden birini gördüm; cehennemin kıyısında duruyordu, onu kurtardı, biraz geçti.Ümmetimden birini gördüm; cehenneme atıldı., onu oradan çıkardı.Ümmetimden birini Sırat'ta dururken gördüm; hurma dalının titremesi gibi titriyordu.titremesi durdu. Biraz geçti.Ümmetimden birini bazen sürünüyor, bazen emekliyor, bazen takılıyor gördüm;. Elinden tuttu, onu kaldırdı, Sırat'ı geçti.Ümmetimden birini cennetin kapısına kadar gelmiş gördüm; kapı içten kapanıyordu., kapılar açıldı, onu cennete girdirdi."Hayatı boyunca hep güzele çağıran bu sevgili davetçinin cennetten sunduğu şu manzara ile yazımızı sonlandıralım: "Cennete girdim.Kuran sesini işittim. Kim bu okuyan diye sordum. Orada bulunanlar 'Numan oğlu Harise'dir' dediler. Harise'nin içinde bulunduğu nimetin sebebi şudurYa Allah! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için la ilahe illallah'ı, her keder ve üzüntü için maşallah'ı, her bir nimet için elhamdülillah'ı, hayret verici her şey için sübhanallah'ı, her bir günah için estağfurullah'ı, her darlık için hasbünallah'ı, her musibet için inna lillahi ve inna ileyhi raciun'u, her bir kaza ve kader için tevekkeltü alellah'ı, her bir itaat ve isyan hareketi için la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul azim'i hazırladım. Ey Rabbim! Bize artır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver, bizden kabul eyle. Ey kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd âlemlerin Rabbi'ne mahsustur."Kızı Hz. Fatıma, kendisi ve Hz. Ali için (SAV) bir hizmetçi isteyince Peygamberimiz ona şöyle dedi: "Benden istediğinizin daha hayırlısını size öğreteyim mi? Yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah dersiniz. Bu size hizmetçiden daha hayırlıdır.""Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."Enes'in (RA) haber verdiğine göre Allah Resulü (AS) "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur.Erkekler, eşleri ve çocuklarına bakmak konusunda sorumlu kılınmışlardır.Eşinizin ihtiyacınızdan az para vermesi doğru değildir. Eşiniz yeme-içme, elektrik,su gibi bütün zaruri ihtiyacınızı karşılamak zorundadır. Kocanızın görevi budur.Eğer sizi aç bırakacak, muhtaç bırakacak kadar para bırakmıyorsa eşin cebindenpara almakta dinen bir sakınca yoktur. Çünkü zaten hakkınız olan şeyi alıyorsunuz.Ama aşırıya gidemezsiniz, aşırı gittiğinizde de günaha girmiş olursunuz.Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farzolduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun içinbelli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur.Ancak zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlüoldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarınıvermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borçbir an önce ödenmelidir.Hayır, evlat durumu iyi olmayan annesine zekât veremez.Çünkü evlat, durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmakzorundadır. Anne-babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız.Senin paran, malın zaten annenin malıdır. BirMüslüman, annesine zekât vermeyi aklından geçirmemelidir.Evlat, anne ya da babasına zekât vermeyi aklından geçirecekahlakta olmamalıdır.