Müminun Suresi'nin ilk ayetleri müminleri tanımlar. Bu ayetlerde bahis konusu olan, ideal Müslüman'dır. Sokakta, caddede görülen Müslüman bu çizginin çok dışında olabilir. Çoğu kez de dışındadır.Kendimizi kandırmayalım. Allah'a karşı da kendimizi övecek halde değiliz. O halde doğrusunu söylemek gerek: Ya imanda, ya ibadette, ya alışverişimizde, ya nefsi temayüllerde, ya da başka hususta Kuran-ı Kerim'in hedeflediği İslami hassasiyetin çok uzağındayız.Sure şöyle başlıyor: "Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler.Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar." (1-5)Müminlerin özellikleri diğer surelerde şöyle anlatılır:"Onlar, bağışlanma dileyenlerdir."(3/17)"Kötülüğü iyilikle savarlar."(13/22)"Cimrilik yapmazlar." (25/67)"(Bağışlanma hususunda)Korku ve ümit arasında bulunurlar."(32/16)"Çok günah işlemezler.Fasık olarak anılmazlar." (32/18)"Allah anıldığı zaman yürekleriürperir."(23/57-60)"Ayetlere karşı sağır ve kör değillerdir." (25/73)"Yoksula verirken, cimrilik etmezler,hayırda yarışır, zekâtlarınıöderler." (25/67;23/61; 3/4)"Alçakgönüllüdürler.Mütevazıdırlar." (25/63)"Büyük günahlar işlemezler."(53/32 )"İmanlarına şirk bulaştırmazlar." (6/82)"Allah'ın helal kıldığını helal,haram kıldığını haram kabul ederler."(16/116)"Öfkelerini yutarlar. Ve insanları affederler." (3/134)"Ölüm veya kıyamet günü gelmeden önce Rabb'in çağrısına uyarlar." (42/47)"Kusur ve mahremiyeti araştırmazlar.Gıybet yapmazlar." (49/12)"Müslüman olmalarını bir lütufmuş gibi Allah'a söyleyip durmazlar." (49/17)"Birbirlerini alaya almazlar.Birbirlerini karalamaz, kötü lakaplarla çağırmazlar." (49/11)Yukarıda özetle verdiğim bazı ayetler, Kuran'a uygun yaşayan Müslümanların birtakım vasıflarından bahsediyor.Bu vasıflar akıl ve şuur sahibi, vicdanlı her insanın onaylayacağı pozitif özelliklerdendir. Sanıyorum bu ayetlere baktığımızda şu tespiti rahatça yapabiliriz: Pratik hayatta Müslümanlarda gördüğümüz bazı yanlışlıklar, eksiklikler onların nefsani aymazlıklarından kaynaklanmaktadır.Birer Müslüman olarak en bariz hatamız, iman ettiğimize tam iman edemememizdir. Çünkü hem Allah'a ve ahiret gününe iman edeceğiz hem de Allah'ın buyruklarını nefsani buyruklarımıza feda edeceğiz veya iman ettik demekle ahirette yakayı kurtaracağımızı sanacağız. Hz.Ali'nin, kölelerin imanı dediği iman bu olsa gerek.Komşusunu rahatsız eden, işçisinin hakkını gasp eden, rüşvetle iş yapan veya yaptırmak zorunda kalan, kendisi dışında herkesi tufanda bırakan, menfaatini ilahlaştıran, nefsinin arzularını iffet süzgecinden geçiremeyen, reklamın iyisi-kötüsü olmaz diyerek her vesileyle ve her gün gereksizce insanımızın gündemini meşgul eden, eliyle diliyle olmasa bile kalbiyle insanlara kin besleyen, halkı küçük gören, orta halli veya eğitimsiz insanımızı, kendisinden aşağıda gören, güçlü olduğunda insafı unutan, Allah'tan korkacağına menfaatini kaybetmekten korkan bir Müslüman, Kuran'ın istediği mümin olamaz. Her ne kadar kimliğinde dini İslam yazsa da o kimlik Müslüman'ıdır. Kendine mümindir, Allah'a ve Peygamber'ine mümin değildir.Zeynelabidin'in duasıRabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkârca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah'ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkârlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim, ayak tökezlemelerime ve yüz üstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulamam için kendimi sana teslim ediyorum."Kim tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır.""(Ey Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.""Hurma bulabilen hurma ile orucunu açsın, hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir."Adak, kişinin "ibadet niteliğindekibir şeyi yapacağına dair Allah'a sözvererek üzerine borç kılması" anlamınageldiğinden, bu borçtan kurtulmasıiçin adağını yerine getirmesi gerekir.Belirlenerek adanan şey aynen yerinegetirilmedikçe adak yükümlülüğü düşmez.Bundan dolayı kurban keseceğinedair adakta bulunan kişi, ancak kurbankesmek suretiyle adağını yerine getirmişolur. Bu itibarla, adak kurbanınıkesmek yerine parasını fakirlere vermekya da ayni yardımda bulunmaklabu adak yerine getirilmiş olmaz.Fitil kullanmak, lavman yaptırmakorucu bozar. Bir kişi oruçluykentıbbi gereksinim halinde fitilkullanabilir ya da lavman yaptırabilir.Ama o gün için, bir gün kazaorucu tutar.Mezar üzerine görkemli yapıtlarinşa etmek hoş karşılanmaz.Peygamberimiz (SAV) Medine'de ilkvefat eden sahabi Osman bin Muaz'ın(RA) mezarının baş tarafına işaret olsundiye sadece bir taş koymuştur.