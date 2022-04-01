CEVAP: Kişi, oruçluyken uyuyabilir. Sabah geç kalkmıştır, bir yere gitmiştir, öğlen eve geldiğinde vücut hantallaşmıştır ve uykuya ihtiyaç duyabilir.

Burada ölçü olan şu; uykuya oruç tutturulur mu? Kişi eğer kendine güvenmiyorsa, bünyesi sağlam değilse fazla uyuyabilir. Yanlız tek bir şartı vardır; öğle ve ikindi namazlarını kaçırmayacak. Mutlaka öğle namazını ve ikindi namazını kılacak. İnsan biraz da oruçlu olduğunu hissetmeli. Buna rağmen kişi namazlarını kıldı, orucunda sürekli uyuduysa da onun orucu makbuldür. Orucuna herhangi bir zarar gelmez.



SORU: Televizyondan hatim takip edilebilir mi?

CEVAP: Elbette takip edebilirsiniz. Geçerli olur. Siz de hatim yapmış olursunuz. ancak sizin de okunan Kur'an'ı telaffuz etmeniz lazım. Aksi takdirde sadece dinleme sevabı almış olursunuz.



SORU: Zor işte (duvar örme) çalışıyorum. Oruç tutmasam günaha girer miyim?

CEVAP: Elbette ki işinizin zorluğuna göre sevabınız artar.

Yüce Allah sizin durumunuzu görüyor ve biliyor. Oruç tutamam diye baştan ümidinizi yitirmeniz doğru değildir. Niyetlenip başlayınız. Çok ciddi bir daralma hisseder, tamamlayamazsanız o gün bozarsınız ve sonra kaza edersiniz.



SORU: Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı?

CEVAP: Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır.

Peygamberimiz, 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.



SORU: Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilirler mi?

CEVAP: Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur.

Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.