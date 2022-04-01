01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Nihat Hatipoğlu Uykuda oruç tutmak günah mıdır?
NİHAT HATİPOĞLU
Uykuda oruç tutmak günah mıdır?

Uykuda oruç tutmak günah mıdır?

01.04.2022, Cuma

CEVAP: Kişi, oruçluyken uyuyabilir. Sabah geç kalkmıştır, bir yere gitmiştir, öğlen eve geldiğinde vücut hantallaşmıştır ve uykuya ihtiyaç duyabilir.
Burada ölçü olan şu; uykuya oruç tutturulur mu? Kişi eğer kendine güvenmiyorsa, bünyesi sağlam değilse fazla uyuyabilir. Yanlız tek bir şartı vardır; öğle ve ikindi namazlarını kaçırmayacak. Mutlaka öğle namazını ve ikindi namazını kılacak. İnsan biraz da oruçlu olduğunu hissetmeli. Buna rağmen kişi namazlarını kıldı, orucunda sürekli uyuduysa da onun orucu makbuldür. Orucuna herhangi bir zarar gelmez.

SORU: Televizyondan hatim takip edilebilir mi?
CEVAP: Elbette takip edebilirsiniz. Geçerli olur. Siz de hatim yapmış olursunuz. ancak sizin de okunan Kur'an'ı telaffuz etmeniz lazım. Aksi takdirde sadece dinleme sevabı almış olursunuz.

SORU: Zor işte (duvar örme) çalışıyorum. Oruç tutmasam günaha girer miyim?
CEVAP: Elbette ki işinizin zorluğuna göre sevabınız artar.
Yüce Allah sizin durumunuzu görüyor ve biliyor. Oruç tutamam diye baştan ümidinizi yitirmeniz doğru değildir. Niyetlenip başlayınız. Çok ciddi bir daralma hisseder, tamamlayamazsanız o gün bozarsınız ve sonra kaza edersiniz.

SORU: Gıybet, küfür etmek, kötü söz söylemek orucu bozar mı?
CEVAP: Bu saydıklarınızın hepsi kötü ahlakın çeşitleridir. Oruçlu olana veya olmayana haram kılınmıştır.
Peygamberimiz, 'Gıybeti ve yalanı bırakmayan kişinin orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur' buyurur. Bütün bunlarla beraber saydıklarınızın hiçbiri orucu bozmaz. Belki manevi faydasını engeller.

SORU: Kadınlar regl günlerinde oruç tutabilirler mi?
CEVAP: Hz. Peygamber regl günlerinde kadınların oruç tutmayacaklarını ifade buyurmuştur.
Bu, kadınlar için bir rahatlıktır. Daha sonra tutmadıkları günleri kaza ederler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hatadan dönmek büyük erdemdir 25.03.2022 Cuma
Muhasebe zamanı 18.03.2022 Cuma
Allah doğru olanları utandırmaz 11.03.2022 Cuma
Sarı saçlısı da siyahı da ölmesin 04.03.2022 Cuma
Kudüs’ten semaya yükseliş 25.02.2022 Cuma
İslam tüm insanlığın dinidir 18.02.2022 Cuma
Eski ama eskimeyen Müslümanların imanı 11.02.2022 Cuma
Din için değil kendimiz için endişe edelim 04.02.2022 Cuma
Üç aylarla secdelere bahar gelecek 28.01.2022 Cuma
Kapına geleni sakın azarlama 21.01.2022 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA