18 Mart 2025, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar “Sıfır Gün” saldırısı
NASUH ÖZER
Sıfır Gün saldırısı

“Sıfır Gün” saldırısı

18.03.2025, Salı

Dışarıdan bağlantısı olmayan kapalı devre bir sistem.
İnternet bağlantısı yok.
Bilgisayarların dışarıdaki bilgisayarlarla bağlantısı yok.
Tamamen dışa kapalı bir nükleer tesis.

Bu tesisteki dış dünya ile iletişimi olmayan bir sisteme virüs bulaşabilir mi?
Evet… Sadece bir Truva Atı'na ihtiyaç var!

İran'daki Natanz nükleer tesisine yapılan Stuxnet saldırısı tam olarak böyle gerçekleşti.

Tesiste çalışan bir mühendis, yerde bulduğu bir USB belleğin içinde ne olduğunu merak etti ve öğrenmek istedi.
Merakını gidermek için bulduğu USB belleği bilgisayarlardan birine taktı ve Stuxnet virüsünü aktif hale getirdi.

Virüs, endüstriyel sistemlere bulaşarak santrifüjleri kontrol eden PLC'leri manipüle etti.
Nükleer tesisteki pompalar ve santrifüjler, normal çalışma frekanslarının dışında çalışmaya başladı.
Natanz'da devam eden uranyum zenginleştirme çalışmaları başarısız oldu.

Bu siber atağın adı, "Sıfır Gün Saldırısı" olarak geçiyordu.
"Sıfır Gün", geliştiricinin bir güvenlik açığını ürünü piyasaya sürdükten sonra öğrendiği ve düzeltmek için "sıfır gün"e sahip olduğu anlamına geliyor.

"Sıfır Gün Saldırısı" ise siber saldırganların, yazılım geliştiricilerin bu açığı düzeltme şansına sahip olmadan açığı kullanarak gerçekleştirdiği saldırıyı ifade eder.
Natanz nükleer tesisindeki PLC'lere yapılan siber saldırı da tam olarak buydu.
Amaç, İran'ın nükleer çalışmalarının sekteye uğramasını sağlamaktı.

NATO, neden Estonya'da Siber Güvenlik Merkezi kurdu?

2000'lerin ortalarında e-Devlet sistemini başarılı şekilde ilk uygulamaya alan ülkeler arasında Estonya da yer alıyordu.

Nüfus ve yüz ölçümü bakımından değerlendirildiğinde, Estonya için en pratik çözümlerden biri internet üzerinden işlemlerin yapılmasıydı.
Bu nedenle finans, devlet daireleri ve önemli kurumlar resmen internete taşınmış gibiydi.

Ancak hayatı kolaylaştıran bu sistemin bir saldırıya karşı ne kadar direnç gösterebileceği ciddi şekilde hiç sınanmamıştı.

O sınama, 2007'nin Nisan ayında Estonya'nın kapısını çaldı.

Tallinn Meydanı'ndaki Bronz Asker Anıtı'nın kaldırılması için başlayan tartışmalar, siber saldırının fitilini ateşledi.

Çünkü Bronz Asker Anıtı, Estonyalılar için "baskıcı Sovyet dönemini" simgeliyordu.
Ülkedeki Rus kökenli azınlık ise anıtı bir kahramanlık sembolü olarak görüyordu.

1 milyon 300 bin nüfusa sahip ülkede yaşanan protestolarda yüzlerce kişi yaralandı.

Protestoların başlamasının ardından dünyanın her noktasından Estonya'ya karşı bir siber saldırı fırtınası başladı.

Ülkedeki finans ve bankacılık sistemi işlemez hale geldi.
Medya kuruluşları da saldırının hedefindeydi.
Fakat en büyük darbe, resmi kurumlara yapılan saldırılardı.

Devletin işleyişi çevrimiçi sistemler üzerinden yürüdüğü için Estonya'da hayat durma noktasına geldi.

Saldırılar, 2007'nin Mayıs ayına kadar devam etti ve Estonya çok ağır bir bedeller ödedi.
Estonya, krizin sorumlusu olarak Rusya'yı gösterse de bu tam olarak kanıtlanamadı.

2007 yılında Estonya'da yaşananlar, dünyanın ilk siber savaşı olarak kabul edildi ve NATO, siber savaş tehdidini fark ederek Tallinn'de Siber Güvenlik Merkezi'ni kurdu.

Artık siber savunma tüm dünyada, kesinlikle savunma sanayisinin ayrılmaz bir parçası.
Çünkü savaş meydanında kazanılamayacak çatışmalar, bilgisayar işlemcileri ve kablolar arasında kazanılabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Siber saldırıdan korunmak için 23 madde! 14.03.2025 Cuma
Yapay Zekanın İnsana Karşı İlk Zaferi! 09.03.2025 Pazar
Post-Truth: Hayali Marka Paris Moda Haftası’nda! 27.02.2025 Perşembe
Yapay zekanın bedeli ne olacak? 23.02.2025 Pazar
Fotoğrafınızdan parmak iziniz kopyalanabilir! 16.02.2025 Pazar
ABD’den Ay’a veri merkezi, Çin’den uzayda Yapay Ay 06.02.2025 Perşembe
DeepSeek, Yapay Zeka balonunu patlattı! 30.01.2025 Perşembe
Teknoloji milyarderleri hizaya girdi! 24.01.2025 Cuma
Matrix, karar vermek ve algoritmalar… 15.01.2025 Çarşamba
Müşteri hizmetlerinde çözümün yolu: Viral olmak! 10.01.2025 Cuma
Daha Fazla Gör