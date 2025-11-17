17 Kasım 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Tekerrür eden tarih değil CHP'nin aymazlığı
MELİH ALTINOK
Tekerrür eden tarih değil CHP’nin aymazlığı

Tekerrür eden tarih değil CHP'nin aymazlığı

17.11.2025, Pazartesi
Bugünlerde CHP'li gazetecileri okurken, YouTuberları dinlerken sanki 15 yıl önce yazdıklarıma göz atıyormuş gibi hissediyorum.
2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonuyla bir gecede CHP genel başkanlığına oturtulmasına dair ne söylediysek birebir tekrar ediyorlar.
Oysa o günlerde, bugün ancak farkına varabildiklerini dillendirdiğimiz için demediklerini bırakmamışlardı.
Bizler CHP düşmanıydık, anlattıklarımız da komplo teorisi.
Evet, tıpkı bugün olduğu gibi...
Şimdi de CHP'nin partiye yabancı unsurlar tarafından dizayn edildiğini söyleyenlere karşı aynı refleksi gösteriyorlar.

***

Düşürüldüğü tuzağın etkisiyle sağlığı bozulan rahmetli Deniz Baykal, olan biteni geç de olsa anlaşmıştı.
Keşke bugünkü itirafları, yüzleşmeyi de görebilseydi. CHP'yi ele geçirip başını yiyen çarkın, bu mekanizmanın üzerinde yükselen Kılıçdaroğlu'nu da saf dışı bıraktığına şahit olsaydı.
Neyse ki Deniz Beyin kızı Aslı Baykal hayatta. Bir süredir de aktif şekilde görüşlerini paylaşıyor.
Aslı Hanım babasının başına ne geldiğini o günlerde kavrayabilmiş miydi bilmiyorum. Ama dün sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım bugün kafasında hiçbir soru işareti kalmadığını gösteriyor:
"Belediye başkanlığından yani 2014 yılından başlayarak sistem kurmakla suçlanan İmamoğlu, kendini aklama yazısı yazmış ve nedense hikayesini anlatmaya 2009'da ilçe başkanlığına atama ile getirildiği dönemden başlamış. Böylece her başı sıkışan gibi, rahmetli Deniz Baykal'ı hikayesine yerleştirmeyi başarmış. Baykal, 2010'da kaset olayından sonra yaptığı etkileyici istifa konuşmasının bir yerinde Pensilvanya'dan aldığı üzüntü mesajlarına inandığını da söylemişti maalesef. Kandırma yetenekleri çok yüksek. Güçleri bu yeteneklerinden geliyor. Kanmamayı ve uyanmayı başaranları iyi dinlemeliyiz."

***

2010 yılında CHP'ye çekilen okyanus ötesi operasyon sırasında yargı kılını bile kıpırdatacak halde değil. Bu nedenle, Türkiye muhalefetini dizayn etme hamlesi, MHP'ye karşı benzer bir komployla devam etmişti.
Ne var ki MHP oyunu görmüş, şantaja boyun eğmemiş, sonunda da kendisine yönelik taarruzu bertaraf etmeyi başarmıştı.
Geçen 15 yılın ardından darısı CHP'nin başına diyeceğim ama partiye vekaleten bakan Özgür Özel hiç oralı görünmüyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dinle komşu 16.11.2025 Pazar
CHP belediyeciliğine maruz kalan şehirlerimiz 15.11.2025 Cumartesi
Epstein sopası Trump’ın sırtında 14.11.2025 Cuma
Kamuoyu nutuk değil cevap bekliyor 12.11.2025 Çarşamba
Cumhuriyet’in 102. yılında değişenler değişmeyenler 29.10.2025 Çarşamba
Trump'tan sonra sırada Vance var 27.10.2025 Pazartesi
NATO kafa NATO mermer 26.10.2025 Pazar
Milletimiz CHP’de lağımın patladığını görüyor 25.10.2025 Cumartesi
Ticaret hacminde hedef 1.5 milyar dolar 22.10.2025 Çarşamba
Bazen iyi şeyler de olur 20.10.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör